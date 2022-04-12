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Украина вычислила, какой русский окккупант изнасиловал младенца - Зеленский

12 апреля 2022, 13:44

Президент Украины также убежден, что российские пропагандисты наверняка постепенно будут пытаться оправдать зверское преступление оккупанта.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что отечественным правоохранителям удалось установить личность российского оккупанта, который зверски изнасиловал младенца. Об этом лидер страны сказал в своем видеообращении к парламенту Литвы.

"Установлено даже эта "личность" (изнасиловавший младенца оккупант, - Главред). Русский солдат Бычков из Пскова, десантник или спецназовец, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный - "защитник детей", ‒ заявил он.

Зеленский также в категорическом тоне заявил о том, что российские пропагандисты постепенно будут пытаться оправдывать всеми силами зверское преступление оккупанта.

"Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Вероятно, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоязычных", ‒ добавил Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в селе Гусаровка в Изюмском районе на Харьковщине после освобождения населенного пункта от российских оккупантов нашли новые жертвы захватчиков.

Три изуродованных и замученных тела нашли в подвале одного из частных домов. Личности убитых людей пока не установлены. Правоохранители обнаружили, что над людьми длительное время издевались и их пытали.

"Люди были сожжены заживо. Среди замученных есть один ребенок. Установлено, что на территории двора длительное время находилась комендатура военных Российской Федерации", – сообщили правоохранители.

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Автор: Егор Бунин
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Владимир Зеленский российское вторжение новости Украины
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