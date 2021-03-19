"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО

Локдаун в Украине обсудит СНБО на заседании 19 марта / УНИАН

Стало известно, что президент Владимир Зеленский срочно собирает Совет нацбезопасности и обороны на вечернее заседание 19 марта, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и стоит ли усиливать карантин в Украине.

"Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены и морги", – рассказала в эфире канала Украина 24 нардеп из фракции Голос Юлия Клименко.

Она уточнила, что речь идет о возможном введении локдауна по всей Украине.

"Вопрос в том, как быть дальше – будет национальный локдаун или областные, региональные… Это серьезный вопрос, у нас тут уже мутировавший британский вирус. Но самолеты из Британии у нас не прекратили полеты с того времени, как вирус был выявлен в Великобритании", – добавила Клименко.

При этом нардеп подчеркнула, что решение на данный момент еще не принято – оно только будет обсуждаться на заседании СНБО.

Карантин в Украине и местные локдауны: