"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО

Решение на данный момент еще не принято – оно только будет обсуждаться на заседании СНБО.
Стало известно, что президент Владимир Зеленский срочно собирает Совет нацбезопасности и обороны на вечернее заседание 19 марта, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и стоит ли усиливать карантин в Украине.
"Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены и морги", – рассказала в эфире канала Украина 24 нардеп из фракции Голос Юлия Клименко.
Она уточнила, что речь идет о возможном введении локдауна по всей Украине.
"Вопрос в том, как быть дальше – будет национальный локдаун или областные, региональные… Это серьезный вопрос, у нас тут уже мутировавший британский вирус. Но самолеты из Британии у нас не прекратили полеты с того времени, как вирус был выявлен в Великобритании", – добавила Клименко.
При этом нардеп подчеркнула, что решение на данный момент еще не принято – оно только будет обсуждаться на заседании СНБО.
Карантин в Украине и местные локдауны:
- Ранее вице-спикер ВР Елена Кондратюк говорила о том, что Верховная Рада, Кабмин или СНБО должны провести экстренное заседание по вопросам эпидемиологической ситуации в стране. По ее мнению, власти должны разработать план по введению нового локдауна в Украине.
- Известный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская уверена, что в Украине нужно немедленно вводить локдаун, а также увеличивать запасы кислорода в больницах и создавать новые койки для больных COVID-19.
- В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 было принято решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели. Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля.
- После столицы локдаун введут и в Киевской области. "Закроют" области, в которых ситуация с коронавирусом ухудшилась, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В то же время в Украине есть области, которые закрывать на локдаун необязательно, добавил он.
- Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты. Усиление карантина неотвратимо, заявили во Львовской ОГА.