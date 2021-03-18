Зеленский срочно собирает СНБО - СМИ

Зеленский собирает СНБО / Скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта инициирует заседание СНБО.

Как сообщает РБК-Украина очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский, должно состоятся в пятницу в 17:00.

При этом в СМИ сообщают, что принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.

Как сообщил в своем Facebook народный депутат Михаил Бондарь, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, и поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову привлечь совет экспертов и вынести проекты соответствующих решений на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.

Напомним, на заседании СНБО 11 марта рассматривали Стратегию деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма.

В этом контексте СБУ поручили провести проверку по каждому из 239 депутатов ВР, голосовавших в 2010 году за ратификацию Харьковских соглашений - когда Украина продлила пребывание Черноморского флота России на базах в Крыму в обмен на газ.

По мнению СНБО, именно эти действия создали почву для захвата полуострова Россией.

Заседание СНБО - о чем ранее сообщал Главред: