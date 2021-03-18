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Зеленский срочно собирает СНБО - СМИ

18 марта 2021, 19:54
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19 марта состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский
Зеленский собирает СНБО / Скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта инициирует заседание СНБО.

Как сообщает РБК-Украина очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский, должно состоятся в пятницу в 17:00.

При этом в СМИ сообщают, что принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.

Как сообщил в своем Facebook народный депутат Михаил Бондарь, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, и поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову привлечь совет экспертов и вынести проекты соответствующих решений на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.

Напомним, на заседании СНБО 11 марта рассматривали Стратегию деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма.

В этом контексте СБУ поручили провести проверку по каждому из 239 депутатов ВР, голосовавших в 2010 году за ратификацию Харьковских соглашений - когда Украина продлила пребывание Черноморского флота России на базах в Крыму в обмен на газ.

По мнению СНБО, именно эти действия создали почву для захвата полуострова Россией.

Заседание СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

  • В феврале СНБО решило ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
  • Позже СНБО приняло решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
  • СНБО также решило наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
  • Санкции, одобренные СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.
  • Также по итогам СНБО заявили, чт Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.
  • Также государство национализирует предприятие Донецкоблгаз, которое в средствах массовой информации называют собственностью олигарха Сергея Курченко, проживающего с 2014 года на территории РФ.

СНБО Владимир Зеленский
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