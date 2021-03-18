Зеленский срочно собирает СНБО - СМИ

19 марта состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта инициирует заседание СНБО.
Как сообщает РБК-Украина очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский, должно состоятся в пятницу в 17:00.
При этом в СМИ сообщают, что принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.
Как сообщил в своем Facebook народный депутат Михаил Бондарь, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, и поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову привлечь совет экспертов и вынести проекты соответствующих решений на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.
Напомним, на заседании СНБО 11 марта рассматривали Стратегию деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма.
В этом контексте СБУ поручили провести проверку по каждому из 239 депутатов ВР, голосовавших в 2010 году за ратификацию Харьковских соглашений - когда Украина продлила пребывание Черноморского флота России на базах в Крыму в обмен на газ.
По мнению СНБО, именно эти действия создали почву для захвата полуострова Россией.
Заседание СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- В феврале СНБО решило ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО приняло решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решило наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Санкции, одобренные СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.
- Также по итогам СНБО заявили, чт Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.
- Также государство национализирует предприятие Донецкоблгаз, которое в средствах массовой информации называют собственностью олигарха Сергея Курченко, проживающего с 2014 года на территории РФ.