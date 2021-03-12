"Даем сдачи": президент откровенно высказался о санкциях СНБО

Зеленский отреагировал на санкции СНБО / Скриншот YouTube

Глава государства Владимир Зеленский в своем сегодняшнем видеообращении отреагировал на последние решение, принятые СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина "дает сдачи".

"Не секрет, что последние решение СНБО вызвало резонанс. Одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилию и свой бизнес... Вкратце, я описал бы этот процесс тремя словами - "Украина дает сдачи", - сказал Зеленский.

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По словам президента, власть пресекла попытку расколоть Украину пропагандой и дезинформацией.

"2-го февраля 2021-го года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций", - заявил Зеленский.

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Зеленский напомнил, что 19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс". И не менее важно - выяснить при каких обстоятельствах, в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод протяженностью почти полторы тысячи километров", - отметил он.

Возвращение Мотор Сичи в государственную собственность

Зеленский также прокомментировал последнее решение СНБО, которое приняли 11 марта, по национализации Мотор Сичи.

"Также, справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а у частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности, Мотор Сич", - добавил он.

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