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"Даем сдачи": президент откровенно высказался о санкциях СНБО

12 марта 2021, 21:35
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Президент напомнил, что 19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с Медведчуком.

Зеленский
Зеленский отреагировал на санкции СНБО / Скриншот YouTube

Глава государства Владимир Зеленский в своем сегодняшнем видеообращении отреагировал на последние решение, принятые СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина "дает сдачи".

"Не секрет, что последние решение СНБО вызвало резонанс. Одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилию и свой бизнес... Вкратце, я описал бы этот процесс тремя словами - "Украина дает сдачи", - сказал Зеленский.

Санкции против каналов Тараса Козака

По словам президента, власть пресекла попытку расколоть Украину пропагандой и дезинформацией.

"2-го февраля 2021-го года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций", - заявил Зеленский.

Санкции против Виктора Медведчука

Зеленский напомнил, что 19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс". И не менее важно - выяснить при каких обстоятельствах, в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод протяженностью почти полторы тысячи километров", - отметил он.

Возвращение Мотор Сичи в государственную собственность

Зеленский также прокомментировал последнее решение СНБО, которое приняли 11 марта, по национализации Мотор Сичи.

"Также, справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а у частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности, Мотор Сич", - добавил он.

Важные решения СНБО – что нужно знать

  • В феврале СНБО решило ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
  • Позже СНБО приняло решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
  • СНБО также решило наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
  • Санкции, одобренные СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.

СНБО Владимир Зеленский Виктор Медведчук Мотор-Сич новости Украины Тарас Козак Офис президента
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