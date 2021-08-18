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Мощный дрон на колесах: в Украине показали противотанковый Миротворец с ракетами

18 августа 2021, 04:02
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Роботизированная платформа малозаметна в тепловом спектре благодаря электрической батарее.

В Украине показали роботизированную платформу Миротворец / defence-ua.com

В Украине показали роботизированную платформу Миротворец, которая соответствует современным условиям поля боя.

Боевую новинку представило конструкторско-производственное предприятие Синергия, сообщает Defense Express.

Отмечается, что дрон на колесах является малозаметным в тепловом спектре благодаря электрической батареи. Он способен разгоняться до 35 км/ч, а также преодолевать водные препятствия на скорости до 6 км/ч.

В качестве вооружения используется Амулет с двумя противотанковыми ракетами с дальностью поражения до 5,1 км. Использование комплекса стало возможно благодаря грузоподъемности в 480 кг.

/ defence-ua.com

Применять платформу можно для разных целей, например, для эвакуации раненых с поля боя, одновременно можно будет перевозить до двух бойцов. Для этого на корпус Миротворца можно установить бронированные экраны, способные защитить от попадания пули 5,45х39, а в дальнейшем и от СВД 7,62х54.

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/ defence-ua.com

Технические характеристики Миротворца:

  • Дальность хода — от 100 км (на борту также есть генератор для зарядки аккумуляторов);
  • Максимальная скорость — 35 км/ч на суше и 6 км/ч по воде;
  • Высота — 110 см;
  • Управление — джойстиком на дистанции до 500 метров и стационарно до 2 км;
  • Четыре камеры и тепловизор.

Добавим, что платформа может работать в условиях радиоэлектронных помех.

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Авто является корейской лицензионной версией американского пикапа Kaiser Jeep M715. Государственные испытания новой командно-штабной машины К1450−06 пройдут в ВСУ до конца 2021 года, производство планируется на одесском заводе Телекард-Прибор,

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