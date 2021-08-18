Мощный дрон на колесах: в Украине показали противотанковый Миротворец с ракетами

Роботизированная платформа малозаметна в тепловом спектре благодаря электрической батарее.
В Украине показали роботизированную платформу Миротворец, которая соответствует современным условиям поля боя.
Боевую новинку представило конструкторско-производственное предприятие Синергия, сообщает Defense Express.
Отмечается, что дрон на колесах является малозаметным в тепловом спектре благодаря электрической батареи. Он способен разгоняться до 35 км/ч, а также преодолевать водные препятствия на скорости до 6 км/ч.
В качестве вооружения используется Амулет с двумя противотанковыми ракетами с дальностью поражения до 5,1 км. Использование комплекса стало возможно благодаря грузоподъемности в 480 кг.
Применять платформу можно для разных целей, например, для эвакуации раненых с поля боя, одновременно можно будет перевозить до двух бойцов. Для этого на корпус Миротворца можно установить бронированные экраны, способные защитить от попадания пули 5,45х39, а в дальнейшем и от СВД 7,62х54.
Технические характеристики Миротворца:
- Дальность хода — от 100 км (на борту также есть генератор для зарядки аккумуляторов);
- Максимальная скорость — 35 км/ч на суше и 6 км/ч по воде;
- Высота — 110 см;
- Управление — джойстиком на дистанции до 500 метров и стационарно до 2 км;
- Четыре камеры и тепловизор.
Добавим, что платформа может работать в условиях радиоэлектронных помех.
Читайте такжеАмериканский джип для ВСУ: в Одессе стартует сборка новых пикапов для армии
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получат новую командно-штабную машину, созданную на базе автомобиля повышенной проходимости KIA KM450.
Авто является корейской лицензионной версией американского пикапа Kaiser Jeep M715. Государственные испытания новой командно-штабной машины К1450−06 пройдут в ВСУ до конца 2021 года, производство планируется на одесском заводе Телекард-Прибор,