Мощный ураган и торнадо наделали беды жителям Херсонской области

Торнадо пронеслось в районе села Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады.
24 мая в Херсонской области пронесся торнадо и налетел ураган. Теперь полицейские помогают местным жителям преодолеть последствия торнадо.
Сообщается, что торнадо пронесся в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады.
"В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания помощи.
"Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", - говорится в сообщении.
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Автор: Мария Тупик