"Музыка и вопли": кафе на Подоле мешает спать целому кварталу, полиция не реагирует

Жители Подола жалуются громкую музыку из заведения

В одном из кафе на столичном Подоле включают очень громко музыку, она не дает спать целому кварталу, пишет ТСН.

Музыка в заведении играет всю ночь. Жители соседних домов уже устали отправлять жалобы в полицию, а спокойный разговор с администрацией кафе не складывается.

Каждый вечер и до утра местный репертуар слушают все соседние улицы.

Активист Подольского района Павел Калюк загрузил приложение, которое способно определить уровень шума.

"Там более 100 децибел, то есть это условно как вертолет взлетает, или как бензопила", — говорит Павел.

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Но несмотря на бесконечные жалобы в полицию, за все лето повлиять на администрацию заведения так и не удалось.

"Удивляет отсутствие какой-либо реакции районной власти, городских властей, их бездействие. Я лично подавал заявление. Потому что пытался общаться с сотрудниками в половине третьего ночи, аншлаг такой стоял, а люди отвечают "нам руководство сказало до четырех играть и все", — говорит местный житель Павел.

Подтверждает это и Галина, которая живет в доме за углом.

"Вечером тишина наступает. И в этой тишине это вопль просто... Все обращения наши пока тщетны. И никакой реакции мы не получили. Так и спим с этой музыкой", — жалуется женщина.

Что и говорить, если даже на видео Павла Калюка видно, как патрульная полиция просто проезжает мимо ночных гуляний в кафе.

В самом заведении Чик-Чирик от комментариев отказываются.