"Мы сшибаем все самолеты": эксперт пояснил, почему Херсон не станет вторым Мариуполем

Херсон вряд ли повторит судьбу Мариуполя - Роман Свитан / Коллаж Главред, соцсети

Херсон вряд ли может постигнуть участь Николаева или Мариуполя. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По словам эксперта, сровнять город с землей может только авиация - артиллерией, тем более стрелковой, это сделать невозможно.

"Даже заминировать город, чтобы его подорвать, невозможно, потому как для этого нужны десятки тонн взрывчатки, сотни КАМАЗов. А вот авиация это может сделать - точно так же, как это было в Мариуполе, Алеппо. Один российский бомбардировщик может брать на борт 5-7 тонн и высыпать их, бомбя по площадям города и сравнивая их с землей. Но авиация РФ не выйдет в район Херсона и в сам Херсон, поскольку там уже развернута наша система ПВО - мы сшибаем все самолеты", - пояснил Свитан.

И добавил, что с предельно малых высот российские самолеты могут пролететь, но в таком случае авиация не сможет бросать бомбы по украинским городам.

При этом уличные бои в Херсоне возможны, но это будут делать "смертники" - те военнослужащие, которые останутся в Херсоне и будут уничтожены.

"Они прекрасно это понимают - им могут дать приказ остаться. Допустим, несколько тысяч человек одеть в "гражданскую" форму, выдать автоматы, несколько "цинков" патронов, и они могут ввязаться в уличные бои, но они там и погибнут", - говорит Свитан.

И уточняет, что уличными боями россияне ничего не добьются - лишь отложат зачистку Херсона на пару недель.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали о том, что захваченный Россией Херсон покинула значительная часть населения. Российские оккупанты в городе переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные местными жителями жилища. Захватчики готовятся к уличным боям.

В то же время, президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о том, что гражданское население в Херсоне "нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий".

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