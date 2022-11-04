ВСУ войдут в Херсон до конца ноября, а до конца года начнут освобождать север Крыма – Свитан

Россияне в Херсоне готовят "сюрпризы" для ВСУ – Роман Свитан / Коллаж Главред, t.me/​SobolevskyiYurii

3 ноября во временно оккупированном Херсоне со здания областной администрации, ранее захваченной россиянами, исчез российский флаг. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.

В это же время гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов записал видео, на котором призвал местных жителей эвакуироваться. "Скорее всего наши войска будут уходить на левый берег Херсонской области", - заявил он.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал о том, готовятся ли оккупанты уходить из Херсона и будут ли устраивать там уличные бои, вероятен ли подрыв Каховской ГЭС в случае отступления россиян, а также станет ли Херсон вторым Мариуполем или Николаевом.

Россия убрала часть блокпостов у Херсона и сняла флаг с Херсонской ОГА - о чем это может свидетельствовать?

Россияне в Херсоне перегруппировываются. У них есть один процент, чтобы бросить эту группировку в сторону Вознесенска и Приднестровской республики, и девяносто девять - чтобы уйти. Потому, все-таки сейчас они будут сворачиваться и переправляться на левый берег. Но при уходе оккупанты могут оставить очень много "сюрпризов" в виде подрыва, заминированных территорий и групп замаскированных военных - многие из них могут быть переодеты в "гражданку". Особенно - "чмобики", которых даже не переодевали в военную форму - так, раздали автоматы и научили стрелять. То есть сейчас на правом берегу могут готовиться какого-то рода ловушки, где украинские войска могут потерять, если начнут бездумно продвигаться, много людей. Потому мы так делать не будем - мы, естественно, бережем наших солдат, и очень аккуратно сейчас, с помощью артиллерии, авиации и дальнобойных РСЗО работаем на уничтожение российских войск. Идет постоянное продвижение, километр за километром, украинских войск до Каховского водохранилища, а россияне могут управляемо уйти на левый берег Днепра, оставив арьергардные бригады (так называемые оборонительные), что их [бригады] практически уничтожит. Потому наше командование принимает взвешенные решения по освобождению правого берега.

Значит ли это то, что Херсон для РФ больше не представляет военного интереса?

Для России правый берег представлял военный интерес только в одном виде - как плацдарм для дальнейшего продвижения на Одессу и так называемую ПМР. Если эту задачу они выполнить не могут по разным причинам или сняли ее, то правый берег для россиян - это просто "котел" в чистом виде. Особенно после того, как ВСУ начали доставать дальнобойной артиллерией до мостов. Потому, с военной точки зрения, для них правильный ход - либо выполнить бросок в сторону "ПМР" (но успеха тут - 1%, потому как при движении они будут разбиты нашей авиацией), либо уйти на левый берег. Третий вариант - погибнуть на правом берегу. Но я не думаю, что российское военное руководство до такой степени не дорожит своими войсками. Тем более, теми, кто был на правом берегу - боевыми частями, которые воюют уже как минимум полгода. Вряд ли их отдадут на уничтожение, потому их теперь меняют местами - с правого берега на левый перемещают боеспособные части, а вместо них туда заводят "чмобиков". Их не жалко, это - "мясо". Но и их немного, всего несколько тысяч - это не 20-25 тысяч основных войск. Потому я не думаю, что в ближайшее время возникнут какие-то проблемы - россияне будут уходить.

То есть основное боеспособное российское формирование находится не у Херсона, я вас правильно понимаю?

Да, оно находится в основном в районе Берислава. И, кстати, в том районе можно перейти на левый берег - там до сих пор работает, но разбитая, дамба в районе Каховской ГЭС. Россияне засыпали шлюзы, над которыми мы разбили мост, по ним движутся и выходят, в основном, в районе Каховки. А район Антоновского моста оставляют для "чмобиков". То есть даже если будет принято решение уходить, то россияне просто пешком форсируют Днепр по Антоновскому мосту.

А что россиянам даст укрепление на левом берегу Днепра?

Они уходят с правого на левый берег, сразу же окапываются и используют водную преграду Днепр (ширина Днепра - несколько сотен метров, а Каховского водохранилища - до 10 километров) как линию укрепления.

Насколько велики риски подрыва Каховской ГЭС в случае отхода оккупантов? Могут ли на это пойти россияне и чего они этим могут добиться?

Подрыв Каховской ГЭС будет нужен россиянам только в том случае, если украинские войска в районе Херсона или севернее будут форсировать Днепр. То есть для того, чтобы смыть наш плацдарм, который мы можем занять в районе Херсона и Олешек. В ином случае это для них теряет смысл, так как они затопят и себя на левом берегу. Но если наши войска в районе Херсона форсируют Днепр и на плечах россиян двинутся дальше в Крым, то тогда они подорвут Каховскую ГЭС.

То есть пока мы не идем на Крым, Каховская ГЭС им нужна?

Пока мы не идем на Крым в районе Херсона - да, нет смысла ее взрывать. Но если в районе Херсона мы переправимся на левый берег и пойдем на Крым, то тогда россияне ее взорвут для того, чтобы снести наши войска в Черное море.

Поскольку россияне отступают с правого на левый берег и могут оставить нам много "сюрпризов", значит ли это то, что фактически россияне готовы к уличным боям в самом Херсоне и к тому, чтобы сравнивать город с землей?

Сровнять город с землей может только авиация - артиллерией, тем более стрелковой, это сделать невозможно. Даже заминировать город, чтобы его подорвать, невозможно, потому как для этого нужны десятки тонн взрывчатки, сотни КАМАЗов. А вот авиация это может сделать - точно так же, как это было в Мариуполе, Алеппо. Один российский бомбардировщик может брать на борт 5-7 тонн и высыпать их, бомбя по площадям города и сравнивая их с землей. Но авиация РФ не выйдет в район Херсона и в сам Херсон, поскольку там уже развернута наша система ПВО - мы сшибаем все самолеты. С предельно малых высот еще можно проскочить (допустим, теми же штурмовиками типа Су-25) под лучом ПВО, но они не смогут бросать бомбы. Бомбы нужно бросать с хорошей высоты для того, чтобы она успела взвестись для взрыва, а так это будет "болванка". Потому я не думаю, что Херсон вообще постигнет участь даже Николаева. А вот уличные бои, о которых все говорят, возможны, но это будут делать "смертники". То есть те военнослужащие, которые останутся в Херсоне и будут уничтожены. Они прекрасно это понимают - им могут дать приказ остаться. Допустим, несколько тысяч человек одеть в "гражданскую" форму, выдать автоматы, несколько "цинков" патронов, и они могут ввязаться в уличные бои, но они там погибнут. То есть для РФ это будет означать отдать их на заклание. Зачистку города это задержит на пару недель, но не более того - россияне ничего этим не выиграют. Хотя могут это сделать, так как это россияне - у них нет проблем с живой силой. "Бабы еще нарожают" - это их "великий" девиз, которому они следуют, потому они могут оставить на уничтожение определенное количество войск. И, в основном, это будут "чмобики".

А каковы перспективы захода украинских войск в Херсон - насколько это растянется во времени?

Больше чем до конца месяца, то есть за две-три недели, это будет выполнено. Сначала украинские войска подойдут к Бериславу, Каховской ГЭС, чтобы обезопасить ее от подрыва. Дамбу мы уже обезопасили - так как мы достаем до нее высокоточным оружием, мы не дадим россиянам заложить в нее заряд. Любая бригада оккупантов, которая будет выходить туда для подрыва, будет уничтожена HIMARS. Они уже пробовали это делать, в результате чего две бригады уехали на тот свет. А вот Каховскую ГЭС россияне еще могут подорвать, поэтому ее надо брать, пока они находятся внизу, ведь самих себя они топить не будут. Потому оптимальный вариант - сначала выходить на Берислав, форсировать Днепр и Каховское водохранилище в районе дамбы, отбить ГЭС, брать Новую Каховку, а дальше заниматься Херсоном. Но на все это нужно несколько недель - до конца месяца, я думаю, вопрос будет решен. Но только в такой последовательности: сначала - Берислав, потом - Херсон.

А каковы перспективы левого берега? То есть вернуть левый берег и потом идти на Крым - может ли это в ближайшее время произойти?

Оптимальный вариант - это выход на Мелитополь. Исходя из той географии, которая есть сейчас - из-под Орехова, Гуляйполя делать выход на Токмак, из Токмака - на Мелитополь. А дальше уже заход в Крым либо через Чонгар, либо через Перекоп (а может и там, и там). Но выход на Мелитополь и на правый берег Херсонщины возьмет группировку на левом берегу, от Энергодара до Перекопа, в так называемые артиллерийские клещи - то есть мы с обеих сторон сможем доставать армейской артиллерией до практически всей группировки. Выход на Мелитополь заставит россиян уйти с Энергодара, левого берега Каховского водохранилища и "запечатываться" в Крыму. То есть, скорее всего, они будут использовать Перекоп, где они уже строят некоторые оборонительные сооружения, чтобы затыкать эту "банку" (если можно Крым назвать "банкой") крышкой, и останавливать наступление украинских войск. Это будет сделано также в этом году - до конца года эта операция будет проведена. Как минимум до Перекопа мы их догоним, вопрос дальнейшего движения в Крым будет зависеть от поставок вооружений. Если Запад увеличит их хотя бы в два раза по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, то мы можем начать освобождение Крыма, по крайней мере, северных его регионов в районе Чонгара, Перекопа, Сиваша.

Уже в этом году?

Да, в этом году.