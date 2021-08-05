На Арабатской Стрелке из воды вытащили мертвого крокодила

В Херсонской области погиб крокодил

В Херсонской области на Арабатской Стрелке местные рыбаки обнаружили крокодила. Но пока животное осмелились вытащить из водоема, оно уже было мертво, сообщили в полиции Херсонской области.

Полиции о крокодиле рассказали двое местных рыбаков. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, спасательная служба и ветеринары. Крокодил был в искусственном водоеме, образовавшемся на месте бывшего песчаного карьера, как сказала пресс-секретарь полиции Татьяна Скуба.

В "Укринформе" уточняли, что крокодила видели на заросшем камышом озере. В полиции сообщили, что, по словам свидетелей, когда они заметили крокодила, тот доедал утку.

Животное достигало полутора метров в длину. Пока крокодила извлекали из водоема, он умер.

"Почему погиб крокодил — установят ветеринары. Никто не знает, как он туда попал и сколько пролежал в том водоеме", - сказала пресс-секретарь.

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В полиции отметили, что к ним по поводу исчезновения крокодила не обращались. Причины инцидента будут выяснять ветеринары и правоохранители.

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