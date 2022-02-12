На Буковине налоговик устроил смертельное ДТП, в крови обнаружили наркотики

На Буковине налоговик стал виновником смертельного ДТП

В Черновицкой области в пятницу, 11 февраля произошла авария с участием налоговика, в результате которой погиб человек, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в пятницу около 21:00 в селе Припрутье Черновицкого района налоговик на собственном авто допустил столкновение с другим автомобилем, 26-летний водитель которого погиб на месте происшествия.

По результатам медицинского осмотра, в крови налоговика обнаружили алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки указанных данных.

Чиновника задержали, сейчас решается вопрос по сообщению о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Предварительно дело квалифицировали, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

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Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

ДТП с кортежем Ярославского

Напомним, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестное авто ехало из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбило пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из кортежа Ярославского.

Позже в пресс-службе МВД Украины сообщили, что полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, вероятно, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, но как выяснилось позже, это был не он.

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