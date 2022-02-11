"Круги наматывал неподалеку": в ДТП с кортежем Ярославского нашли несостыковку

Кортеж Александра Ярославского сбил человек под Харьковом / УНИАН, скриншот с видео

Бизнесмен Александр Ярославский, кортеж которого мог сбить человека на трассе на трассе "Киев — Харьков — Должанский", вероятно, находился на месте ДТП.

Об этом пишет "Обозреватель" и блогер Назар Приходько.

Со ссылкой на собственные источники Приходько утверждает, что водитель на момент аварии находился не за рулем, а в Дергачах, которые находятся так же в Харьковской области, а к месту аварии оттуда - почти 2 часа на авто.

"А самый большой прикол в том, что Ярославский все это время на другом автомобиле "круги наматывал" неподалеку, ожидая водителя. Он был там, о чем свидетельствуют данные пеленгации. А вот сейчас - Ярославский уже в Лондоне, куда он вроде бы вылетел на встречу с семьей", - написал блогер.

ДТП с кортежем Ярославского

Напомним, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестное авто ехало из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбило пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из кортежа Ярославского.

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Позже в пресс-службе МВД Украины сообщили, что полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, вероятно, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, но как выяснилось позже, это был не он.

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