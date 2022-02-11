ДТП с участием кортежа Ярославского: полиция пришла с обысками в дом и гостиницу бизнесмена

В доме и гостинице бизнесмена Александра Ярославского прошли обыски / hk.npu.gov.ua

В рамках расследования ДТП в Харьковской области следователи Нацполиции провели обыски в гостинице Kharkiv Palace и в доме бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена и адресу проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью обыска является изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению ДТП.

ДТП с кортежем Ярославского

Напомним, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестное авто ехало из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбило пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из кортежа Ярославского.

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Позже в пресс-службе МВД Украины сообщили, что полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, вероятно, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

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