ДТП с участием кортежа Ярославского: полиция пришла с обысками в дом и гостиницу бизнесмена

Целью обыска является изъятие информации с камер видеонаблюдения.
В рамках расследования ДТП в Харьковской области следователи Нацполиции провели обыски в гостинице Kharkiv Palace и в доме бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена и адресу проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью обыска является изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению ДТП.
ДТП с кортежем Ярославского
Напомним, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестное авто ехало из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбило пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из кортежа Ярославского.
Позже в пресс-службе МВД Украины сообщили, что полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, вероятно, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.
В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.
Читайте также:
- Много скорых и спасателей: за ночь в Украине случилось два жутких ДТП, пострадали 26 человек
- Одиозного нардепа Трухина исключили из "Слуги народа": СМИ опубликовали кадры с ДТП с его участием
- Полиция вызовет Ярославского на допрос по делу о смертельном ДТП в Харьковской области