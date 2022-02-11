ДТП с участием кортежа Ярославского: стала известна личность погибшего

полиция / УНИАН

Полицейские установили личность мужчины, который погибшего в результате автоаварии с участием кортежа харьковского коммерсанта Александра Ярославского. Умершим оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковщины, сообщает пресс-служба ГУ НП по региону.

Кроме того, копы сообщают, что завели еще одно уголовное производство за сокрытие преступления против мужчины, который ранее заявил о своей причастности к ДТП.

То есть на данный момент расследование уже проводится по трем статьям УК Украины.

До того сотрудники Государственное бюро расследований тоже завели уголовное производство насчет попытки фальсификации дела автоаварии с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Руководитель ведомства Алексей Сухачев заявил, что все без исключения расследования должны осуществляться объективно, "не считаясь ни с фамилиями, ни с деньгами, ни с предыдущими достижениями или должностями".

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"Могу заверить ‒ все производства будут тщательно расследованные и настоящие виновники будут привлечены к ответственности", ‒ заявил он.

ДТП с участием кортежа бизнесмена Ярославского

В пресс-службе МВД заявили, что 9 февраля в 22:55 в районе 543 километра автодороги "Киев-Харьков-Должанский" неустановленное транспортное средство, которое ехало со стороны Чугуева в направлении Харькова, совершило наезд на пешехода – мужчину, возраст которого примерно 50 лет. Он погиб на месте

Копы завели уголовное дело по двум статьям – "Нарушение правил безопасности" и "Оставление в опасности".

Виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять автомобилем сроком до трех лет.

В группе DCH, которая принадлежит бизнесмену Ярославскому, заявили, что 10 февраля он улетел в Лондон для встречи с семьей. Как утверждают в компании, за рулем авто, номерные знаки которого нашли на месте трагического происшествия, был водитель, работающий в одной из служб компании.

"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела", - сказали в пресс-службе.