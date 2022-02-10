Полиция вызовет Ярославского на допрос по делу о смертельном ДТП в Харьковской области

Ярославского вызовут на допрос в полицию по делу о смертельном ДТП в Харьковской области - МВД / УНИАН

Полиция вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского, который, по версии правоохранителей, мог стать участником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером, 9 февраля, в Харьковской области. В результате ДТП погиб пешеход. Правоохранители устанавливают личность водителя и погибшего. В компании DCH заявили, что Ярославский 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей, а водитель, который был за рулем, сразу обратился в полицию, сотрудничает со следствием и ожидает меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейским предварительно удалось установить, что 9 февраля в 22:55 в районе 543 км автодороги Киев-Харьков-Должанский неустановленное транспортное средство, которое ехало со стороны Чугуева в направлении Харькова, совершило наезд на пешехода – мужчину, возраст которого примерно 50 лет. Он погиб.

Полиция в рамках уголовного производство устанавливает личность погибшего пешехода, все детали и обстоятельства ДТП. Правоохранители выясняют личность водителя и вызывают на допрос возможного участника происшествия.

"Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Должанский", неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину возрастом примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП", - указано в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что открыто уголовное дело по двум статьям – Нарушение правил безопасности и Оставление в опасности.

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Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять автомобилем сроком до трех лет.

Заявление компании Ярославского DCH

В группе DCH, которая принадлежит бизнесмену Ярославскому, заявили, что 10 февраля он улетел в Лондон для встречи с семьей. Как утверждают в компании, за рулем авто, номерные знаки которого нашли на месте трагического происшествия, был водитель, работающий в одной из служб компании.

"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела", - сказали в пресс-службе.

Также в DCH сказали, что сотрудники сообщили о ДТП в полицию, а водитель сразу прибыл на допрос. Подчеркивается, что он сотрудничает со следствием и находится в ожидании меры пресечения.

Ранее источники издания Украинская правда в четверг утром, 10 февраля, подтвердили информацию, согласно которой на месте смертельного ДТП в Харьковской области были найдены номерные знаки от автомобиля кортежа харьковского предпринимателя Александра Ярославского.