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На границе с Молдовой поймали украинца, списанного из армии за "беременность"

13 марта 2022, 10:11

Согласно указанной дате снятия с военного учета, украинец "произвел на свет потомство" в прошлом году.

Беременный
"Беременный" мужчина / ua.depositphotos.com

На украино-молдавской границе на пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники задержали 53-летнего мужчину, который пытался покинуть Украину. Как сообщают представители Госпогранслужбы, в его военном билете значилось ‒ снят с воинского учета, поскольку "тяжело перенес процесс вынашивания ребенка и роды".

"Задержанный путешественник был передан в полицию, которая должна разобраться в причине столь неординарного события: ошибка или обычное использование поддельных документов. За последнее Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы", – указано в сообщении Госпогранслужбы.

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Напомним, ранее В понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке.

Как сообщалось, среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук легендарной певицы Софии Ротару.

Автор: Егор Бунин
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мобилизация российское вторжение новости Украины
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