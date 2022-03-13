На границе с Молдовой поймали украинца, списанного из армии за "беременность"

На украино-молдавской границе на пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники задержали 53-летнего мужчину, который пытался покинуть Украину. Как сообщают представители Госпогранслужбы, в его военном билете значилось ‒ снят с воинского учета, поскольку "тяжело перенес процесс вынашивания ребенка и роды".

"Задержанный путешественник был передан в полицию, которая должна разобраться в причине столь неординарного события: ошибка или обычное использование поддельных документов. За последнее Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы", – указано в сообщении Госпогранслужбы.

Читайте такжеКоличество военнообязанных и профессий сократят: в Украине изменят правила военного учета для женщин

Напомним, ранее В понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке.

Как сообщалось, среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук легендарной певицы Софии Ротару.