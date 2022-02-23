Запрет на выезд военнообязанных и контроль над прессой: каким будет ЧП в Украине

Военнообязанным и резервистам запретят покидать территорию Украины / УНИАН

В Украине после введения режима чрезвычайного положения заработает ряд ограничений. Военнообязанным и резервистам запретят выезд с территории страны. Забастовки и митинги проводить будет нельзя. Может быть ограничено транспортное сообщение между регионами. Власти запустят механизм регулирования средств массовой информации. Медиаресурсы, которые нарушают законодательства, могут заблокировать. Об этом заявил представитель президента в КСУ, нардеп от Слуги народа Федор Вениславский.

В среду, 23 февраля, в ходе разговора с журналистами в кулуарах Верховной Рады он сообщил, что украинцев ждут определенные ограничения после введения режима чрезвычайного положения в Украине.

По его словам, транспортное сообщение между регионами будет ограничено. Резервистам и военнообязанным запретят выезжать из страны. Митинги проводить нельзя. СМИ могут быть заблокированы в случае распространения информации, нарушающей закон.

Что ожидается после объявления режима ЧП в Украине

Резервистам и военнообязанным запретят выезжать из страны. Пограничники получат возможность ограничивать въезд в Украину

Предлагается приостановить право граждан на забастовки, митинги, и ограничить массовые мероприятия

Транспортное сообщение между областями при необходимости могут ограничить

Ожидается регулирование работы СМИ, направленное на предупреждение массовых беспорядков. Работа журналистов может быть ограничена

СМИ могут заблокировать, если они будут разжигать ненависть или сепаратизм

Чрезвычайное положение в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов днем в среду, 23 февраля, сделал заявление о том, что ведомство обратилось к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины. Решения в случае возникновения угроз в регионах будут приниматься областными комиссиями.

Решение принято в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" и вводом Москвой войск на оккупированный Донбасс.

При этом Данилов сказал, что в Украине пока не собираются вводить военное положение. Однако в случае необходимости решение запустят незамедлительно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что режим чрезвычайного положения в Украине существенно не отразится на жизни людей и работе бизнеса.