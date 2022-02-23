Запрет на выезд военнообязанных и контроль над прессой: каким будет ЧП в Украине

Пограничники получат право ограничивать въезд в страну, сказал Федор Вениславский.
В Украине после введения режима чрезвычайного положения заработает ряд ограничений. Военнообязанным и резервистам запретят выезд с территории страны. Забастовки и митинги проводить будет нельзя. Может быть ограничено транспортное сообщение между регионами. Власти запустят механизм регулирования средств массовой информации. Медиаресурсы, которые нарушают законодательства, могут заблокировать. Об этом заявил представитель президента в КСУ, нардеп от Слуги народа Федор Вениславский.
В среду, 23 февраля, в ходе разговора с журналистами в кулуарах Верховной Рады он сообщил, что украинцев ждут определенные ограничения после введения режима чрезвычайного положения в Украине.
По его словам, транспортное сообщение между регионами будет ограничено. Резервистам и военнообязанным запретят выезжать из страны. Митинги проводить нельзя. СМИ могут быть заблокированы в случае распространения информации, нарушающей закон.
Что ожидается после объявления режима ЧП в Украине
- Резервистам и военнообязанным запретят выезжать из страны. Пограничники получат возможность ограничивать въезд в Украину
- Предлагается приостановить право граждан на забастовки, митинги, и ограничить массовые мероприятия
- Транспортное сообщение между областями при необходимости могут ограничить
- Ожидается регулирование работы СМИ, направленное на предупреждение массовых беспорядков. Работа журналистов может быть ограничена
- СМИ могут заблокировать, если они будут разжигать ненависть или сепаратизм
Чрезвычайное положение в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов днем в среду, 23 февраля, сделал заявление о том, что ведомство обратилось к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины. Решения в случае возникновения угроз в регионах будут приниматься областными комиссиями.
Решение принято в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" и вводом Москвой войск на оккупированный Донбасс.
При этом Данилов сказал, что в Украине пока не собираются вводить военное положение. Однако в случае необходимости решение запустят незамедлительно.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что режим чрезвычайного положения в Украине существенно не отразится на жизни людей и работе бизнеса.