Жизнь людей и работа бизнеса при ЧП в Украине: Шмыгаль сделал заявление

Чрезвычайное положение существенно не отразится на жизни людей и работе бизнеса - Шмыгаль / УНИАН

Украина готовится к введению чрезвычайного положения. Однако такой режим существенно не отразится на жизни людей и работе бизнеса. ЧП позволит военным структурам и правоохранителям лучше контролировать обстановку в стране. Об этом заявил премьер министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания правительства в среду, 23 февраля, он рассказал о том, что кардинальных изменений в жизни людей и работе бизнеса не предусмотрено.

Читайте такжеВ Украине объявят чрезвычайное положение"Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса", - отметил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что чрезвычайное положение должно обеспечить оптимальный контроль военными и правоохранителями над ситуацией на территории Украины.

Россия вводит войска на Донбасс

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" на официальном уровне. С так называемыми "республиками" подписаны "договора о дружбе".

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Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

22 февраля российский парламент ратифицировал "договора о дружбе" России и "ЛДНР". Путин подписал законы о ратификации. Москва, таким образом, официально признала так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации РФ предоставил президенту Путину право использовать войска за границей для ввода их на оккупированные районы Донбасса.

Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Россия признала "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и заявил, что Москва признала свое военное присутствие на Донбассе и вышла из Минских соглашений. Он подчеркнул приоритет сохранения территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

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