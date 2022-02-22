На смену "нас там нет" пришло "мы все-таки тут": Зеленский высказался о признании Россией "ЛДНР"

Зеленский высказался о признании Россией "ЛДНР" / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский снова прокомментировал российское признание "ДНР" и "ЛНР", а также решение о введении войск на оккупированный Донбасс. По его мнению, Россия подтвердила военное присутствие на востоке Украины.

"Вчера Россия признала независимость квазиформирований на временно оккупированных территорий Украины. Сегодня ратифицировала так называемые "соглашения" и дала разрешение президенту на использование Вооруженных сил за границей, то есть на Донбассе, на территории Украины. На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки тут", - заявил Зеленский в своем обращении во вторник, 22 февраля.

По его словам, это решение дает ответ, кто действительно хочет мира на земле, а кто - передела земель.

"Этим решением Россия в одностороннем порядке вышла из минских договоренностей. Тех самых, которые, по ее словам, не имели ни единой альтернативы. Лично для нас безальтернативным является завершение войны, а не площадка или формат. Я готов делать это как в двустороннем формате, так и с участием других лидеров. Но хочу подчеркнуть, что для меня главное - это сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил президент.

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Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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