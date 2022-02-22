Россия официально выходит из Минских соглашений

Владимир Путин / Reuters

22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше нет и признали официально "ЛДНР".

"Усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю, поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания "народных республик" Донбасса… Руководство Украины публично начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения, что тут сказать. И первые лица об этом заявили, что ж дальше ждать?... Теперь минских соглашений не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?", - заявил Путин.

По словам Путина, они признали все документы "ЛДНР".

"В них прописано, что они основаны в границах Луганской и Донецкой области. Надеемся решить это с помощью переговоров", - добавил Путин.

По словам Путина, самым лучшим решением вопроса было бы, "чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета".

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Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой на официальном уровне так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донбасса. Он подписал с Пушилиным и Пасечником договора о дружбе с "республиками".

После этого Россия ввела войска на оккупированный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что признание Россией "ЛДНР" указывает на выход Москвы из "Минска". Киев в такой ситуации инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Госдума РФ 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" России с "ДНР" и "ЛНР".

Позже "соглашения" одобрили в Совете Федерации. Следовательно, Москва официально признала "ЛДНР".

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