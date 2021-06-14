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На Херсонщине коп устроил стрельбу по бойцам АТО, есть раненые – СМИ

14 июня 2021, 07:12
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Мужчины не поделили дорогу. Полицейский якобы создал аварийную ситуацию и открыл стрельбу, пишут в соцсетях. Ранены два человека. Их госпитализировали.

Национальная полиция
Полицейский создал аварийную ситуацию на дороге / УНИАН

В Херсонской области полицейский создал аварийную ситуацию на дороге, а затем якобы открыл огонь в сторону двух участников АТО. Делом занимается Госбюро расследований (ГБР) в Мелитополе.

Как сообщила Укринформу начальница отдела коммуникации ГУ Нацполиции Херсонщины Татьяна Скуба, в ведомстве не комментируют ситуацию. Она отметила только, что на место происшествия выезжали работники ГБР из Мелитополя, они и занимаются этим делом.

Как пишут в соцсетях, инцидент произошел 12 июня в Каховском районе, когда правоохранитель из Днепропетровской области не предоставил преимущество другому автомобилю на перекрестке автодорог Одесса — Мелитополь и Чаплинка — Новая Каховка.

Отмечается, что полицейский создал аварийную ситуацию, а потом пытался скрыться с места происшествия.

"Когда водитель автомобиля догнал нарушителя, тот открыл огонь из травматического оружия, ранив двух человек. Оба пострадавших — участники АТО, как и полицейский", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, участников стрельбы госпитализировали, одного из потерпевших прооперировали.

Как сообщал Главред, 5 июня на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария. 70-летний водитель легковушки с фургоном бежал от полиции, которая пыталась остановить его за превышение скорости. Копы его догнали, составили протокол. После этого водитель продолжил движение и почти сразу выехал на встречную полосу. В результате произошло ДТП, три человека погибли, а еще один был тяжело травмирован.

ДТП полиция ГБР Херсонская область
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