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Пожилой мужчина убегал от копов и стал виновником кровавой аварии

5 июня 2021, 22:08
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70-летний водитель легковушки с фургоном бежал от полиции, которая пыталась остановить его за превышение скорости.

На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП

На трассе Киев-Чоп сегодня произошла масштабная авария, в результате которой три человека погибли, а еще один был тяжело травмирован, сообщает ТСН.

70-летний водитель легковушки с фургоном бежал от полиции, которая пыталась остановить его за превышение скорости. В конце копы его догнали, составили протокол.

После этого водитель продолжил движение и почти сразу выехал на встречную, где именно двигался внедорожник. Водитель легковушки и его 67-летняя пассажирка погибли мгновенно. Еще одного 37-летнего пассажира с этой машины скорой доставили в больницу в критическом состоянии, однако несмотря на реанимационные мероприятия спасти его не удалось.

В медучреждении находится и водитель внедорожника, житель Кривого Рога. Он также крайне тяжелые травмы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси. На Кловском спуске таксист уснул за рулем Skoda и въехал в припаркованный по пути автомобиль Subaru.

ДТП пенсионеры масштабная авария новости Украины
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