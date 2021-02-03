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На Хмельнитчине банда напечатала фальшивые пятисотки на сотни тысяч гривен

3 февраля 2021, 01:36
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Копы взяли фальшивомонетчиков. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители изъяли фальшивые деньги / mvs.gov.ua

В Хмельницкой области банда фальшивомонетчиков изготовила сотни тысяч поддельных гривен. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривен. Злоумышленников разоблачили правоохранители.

Как сообщает пресс-служба МВД, организаторами банды были 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство и в криминальном мире имеет статус так называемого "смотрящего", а также 32-летний одессит, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

В Хмельницком, Одессе и Одесской области они подобрали себе целый ряд исполнителей – в основном это были ранее судимые граждане. В банде были четко распределены роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие - их перевозкой, третьи - сбытом.

Правоохранители провели 18 санкционированных обысков в двух областях. Изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюры иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики.

Во время обысков копы обнаружили фальшивые деньги, оружие, наркотики / mvs.gov.ua

Части фигурантов следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины, а одному из них еще и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период досудебного расследования суд взял злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы / mvs.gov.ua

Напомним:

  • На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей аферисты печатают поддельные гривни и предлагают их купить украинцам.
  • Ранее двое жителей ныне оккупированного Донецка наладили в Киеве сбыт поддельной иностранной валюты. Дилеров задержали сотрудники Службы безопасности Украины во время очередной сделки.
  • Дончане проживали в столице, сообщают в СБУ. Попались они при попытке сбыть 300 тыс. фальшивых евро. Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро.
гривна полиция Хмельницкая область
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