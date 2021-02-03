На Хмельнитчине банда напечатала фальшивые пятисотки на сотни тысяч гривен

Правоохранители изъяли фальшивые деньги / mvs.gov.ua

В Хмельницкой области банда фальшивомонетчиков изготовила сотни тысяч поддельных гривен. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривен. Злоумышленников разоблачили правоохранители.

Как сообщает пресс-служба МВД, организаторами банды были 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство и в криминальном мире имеет статус так называемого "смотрящего", а также 32-летний одессит, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

В Хмельницком, Одессе и Одесской области они подобрали себе целый ряд исполнителей – в основном это были ранее судимые граждане. В банде были четко распределены роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие - их перевозкой, третьи - сбытом.

Правоохранители провели 18 санкционированных обысков в двух областях. Изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюры иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики.

Во время обысков копы обнаружили фальшивые деньги, оружие, наркотики / mvs.gov.ua

Части фигурантов следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины, а одному из них еще и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период досудебного расследования суд взял злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы / mvs.gov.ua

Напомним: