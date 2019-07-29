Двое жителей оккупированного Донецка хотели сбыть в Киеве 300 тысяч фальшивых евро (фото)

29 июля 2019, 18:00

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро.

Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления / Фото СБУ

Двое жителей ныне оккупированного Донецка наладили в Киеве сбыт поддельной иностранной валюты.  Дилеров задержали сотрудники Службы безопасности Украины во время очередной сделки.

Дончане проживали в столице, сообщают в СБУ.  Попались они при попытке сбыть 300 тыс. фальшивых евро. Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро.

деньги
Фото СБУ
деньги
Фото СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления. Операция по разоблачению фальсификаторов проводилась совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве задержали группу фальшивомонетчиков – при обыске у них изъяли поддельные деньги на общую сумму в 998 тысяч евро.

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Киев СБУ фальшивые деньги новости Украины
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