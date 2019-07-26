В Киеве задержали банду с миллионом фальшивых евро (фото)

Изъяты почти две тысячи купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро / Фото пресс-службы прокуратуры

В Киеве задержали группу фальшивомонетчиков – при обыске у них изъяли поддельные деньги на общую сумму в 998 тысяч евро.

Правоохранители задержали подозреваемых в результате спецоперации при оперативной закупке. Как сообщают в прокуратуре, проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти две тысячи купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тысяч евро.

При обыске изъяли поддельные деньги на общую сумму в 998 тысяч евро / Фото пресс-службы прокуратуры

Задержаны трое злоумышленников / Фото пресс-службы прокуратуры

Спикер прокуратуры Надежда Максимец, сообщила, что задержаны трое злоумышленников, двоим из них уже сообщили подозрение, с третьим - проводятся следственные действия.

Задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи). Прокуратура будет просить суд арестовать подозреваемых.

Напомним, во Львове Служба безопасности Украины обезвредила банду фальшивомонетчиков, которые печатали доллары на полиграфкомбинате.