Обыски в админсуде Киева: известны подробности

Уже готовы подозрения руководству ОАКС и четырем судьям / Фото: УНИАН

26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с управлением спецрасследований ГПУ пришли с обысками в Окружной административный суд Киева. Следственные действия проводили в рамках расследования дела о вмешательстве руководства и четырех судей ОАСК в деятельность Квалификационной комиссии судей и принятии заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, глава Окружного админсуда готов Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС", пишет Украинская правда. Для этого Вовк якобы организовал подачу исков в свой суд. Предметом исков было признание отсутствия у членов комиссии полномочий. Также Вовк якобы планировал перезагрузку комиссии, исключение неподконтрольных и ввод лояльных членов. В план Вовка были вовлечены отдельные судьи ОАСК и Государственное бюро расследований, которое якобы должно было давить на ВККС. Правоохранители считают, что кроме Высшей квалификационной комиссии влияние также осуществлялось на Конституционный суд, министерства, другие суды, что, по оценке ГПУ, "фактически составляет угрозу национальной безопасности".

Во время брифинга правоохранители продемонстрировали записи разговоров якобы Павла Вовка с судьями, адвокатами и другими фигурантами схемы.

На данный момент подготовлены сообщения о подозрении руководству и четырем судьям ОАСК – их направят руководству Генпрокуратуры. Полномочия подписать эти подозрения есть у Генерального прокурора и его заместителя.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с управлением спецрасследований ГПУ провели обыски в Окружном административном суде Киева.