Штамповали "доллары" на полиграфкомбинате. Во Львове накрыли банду фальшивомонетчиков

Во Львове Служба безопасности Украины обезвредила банду фальшивомонетчиков, печатавших доллары на полиграфкомбинате.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что группа фальшивомонетчиков занималась высококачественной печатью банкнот номиналом 50 и 100 долларов с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины.

В СБУ подчеркнули, что подделки содержали немало общеизвестных защитных элементов, отображались даже под ультрафиолетовым светом. Двух организаторов группировки при изготовлении очередной партии поддельных денег задержали оперативники Тернопольского управления СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что из зоны АТО в Украину хлынул поток фальшивых рублей.

Фото, видео: СБУ.