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На Львовщине супруги зажгли неисправный котел и погибли, малыш остался сиротой

25 января 2022, 19:15

Супруги проживали недалеко от Стрыя в одном из сел. У них остался годовалый ребенок.

На Львовщине погибли супруги / фото ГСЧС

Во Львовской области без признаков жизни обнаружили супругов - 23-летнюю женщину и 28-летнего мужчину.

Известно, что пара сняла посуточно квартиру в Стрые, а утром, когда должны были выселиться, владелица дома застала их уже мертвыми, информирует ТСН.

Квартира расположена на втором этаже, ее пара сняла на день. Ключ должны были оставить владелицы в оговоренном месте, но хозяйка его там не нашла. Поэтому открыла квартиру своим ключом и застала там безжизненных супругов.

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Владелица квартиры по телефону рассказала, что пара снимала квартиру во второй раз, в квартире был конвектор и печка, но ею — уверяет владелица, она просила не пользоваться, подчеркивала это.

"Мне дочь сделала укол, я чуть дышу, ничего не могу говорить, мне очень плохо. Там никогда никто ту печку не включал, там было написано: печка не работает. Конвектор легонько себе грел дом, они у меня уже были", — рассказывает женщина.

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Вызванные на место работники газовой службы отключили газоснабжение в квартиру. Говорят, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности, печка была обустроена с нарушениями.

"Был самовольно установлен газовый прибор - конвектор – подключен в дымоход кафельной печи, что строго запрещается. На печи был установлен шифер, что запрещено правилами безопасности систем газоснабжения", – говорит начальник стрийского отделения Львовгаза Александр Пастух.

Супруги проживали недалеко от Стрыя в одном из сел. У них остался годовалый ребенок. Полиция открыла уголовное производство с пометкой несчастного случая. Газовики еще раз рекомендуют купить сигнализаторы угарного газа, стоят они несколько сотен гривен, но могут уберечь жизнь.

Как сообщал Главред, в Киеве погибла 28-летняя девушка - она выпала из окна балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже 16-этажки, и погибла.

Девушка выпала из окна после того, как вышла на балкон, чтобы развесить белье.

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