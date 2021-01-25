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На Львовщине впервые обнаружили хантавирус

25 января 2021, 20:18
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Где и как человек подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.

коронавирус
На Львовщине впервые обнаружили хантавирус / Фото Reuters

Хантавирус уже в Украине. Во Львовскую областную инфекционную больницу обратился житель Дрогобычского района с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах. У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, который вызывает хантавирус, сообщила в понедельник, 25 января, главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко.

"Хантавирусы обнаруживают у грызунов. Люди могут заразиться через контакты с крысами, вдыхание паров от выделений грызунов. Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко. До сих пор такого заболевания на Львовщине не было", - сказала Тимко, ее цитирует Zaxid.net.

По ее словам, у мужчины отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев. На прошлой неделе поступили результаты, которые подтвердили предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция.

Где и как человек подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.

Тимко уточнила, что мужчина сначала лечился в областной инфекционной больнице, потом его направили во Львовскую областную клиническую больницу, поскольку он имел серьезные проблемы с почками.

Мужчину из больницы уже выписали домой.

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве. Овощи, фрукты, консервация, принесенную из подвала или погреба, тщательно мыть.

Хантавирус - что это

Хантавирус это новый вирус животного происхождения, который вызывает так называемый хантавирусный кардиопульмональный синдром, когда с перебоями начинает работать сердце и легкие, и может привести к смерти.

Хантавирусный кардиопульмональный синдром представляет собой тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом. Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху. По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.

Разделяют так называемые "хантавирусы Нового Мира", которые могут вызвать наполнение легких жидкостью и вызвать легочный синдром, и "ханатвирусы Старого Мира", которые распространяются больше в Европе и Азии, могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, смертность зараженных составляет от 1% до 15% пациентов.

Хантавирус – о чем сообщалось ранее:

  • 27 марта 2020 года врач-эпидемиолог Алла Мироненко заявила, что хантавирус – это не новое заболевание, оно природно-вирусное, его можно подхватить от грызунов, а передача вируса от человека к человеку невозможна. По ее словам, украинскому государству не грозит вспышка хантавируса.
  • 12 ноября 2020 года в Европе был зафиксирован первый случай, когда хантавирус поразил человека. Немка заразилась от домашней крысы.

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