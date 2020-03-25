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Первая смерть от хантавируса: что такое хантавирус и какие его симптомы

25 марта 2020, 12:44

Симптомы хантавируса похожи на симптомы других острых респираторных вирусных заболеваний, например, коронавируса.

Полевые мыши
Полевые мыши - главные разносчики хантавируса

В Китае дан старт, возможно, новой эпидемии, имя которой – хантавирус. Издание Global Times во вторник, 24 марта сообщило, что житель провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу, во время поездки в соседнюю провинцию.

У умершего человека взяли тест, который дал положительный результат на хантавирус, другие 32 пассажира автобуса также прошли проверку, однако об этих результатах пока ничего не известно. Сейчас все они находятся под наблюдением в карантине. Важно, что погибший дал положительный результат на хантавирус и отрицательный на коронавирус, то есть смерть наступила не вследствие заражения COVID-19.

После появления информации в китайских СМИ, местные жители заговорили о новой вспышке. Новости с хэштегом "хантавирус" стали популярными в Twitter.

Хантавирус - что это

Хантавирус это новый вирус животного происхождения, который вызывает так называемый хантавирусный кардиопульмональный синдром, когда с перебоями начинает работать сердце и легкие, и может привести к смерти.

Хантавирусный кардиопульмональный синдром представляет собой тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом. Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху. По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.

Разделяют так называемые "хантавирусы Нового Мира", которые могут вызвать наполнение легких жидкостью и вызвать легочный синдром, и "ханатвирусы Старого Мира", которые распространяются больше в Европе и Азии, могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. 

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, смертность зараженных составляет от 1% до 15% пациентов.

Хантавирус – как передается

Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов (чаще всего болезнь передается от мышей), продуктов их жизнедеятельности или после контакта с глазами, носом или ртом, а передача от человека к человеку случается редко  - последние подобные случаи были зафиксированы Аргентине и Чили. Последним громким случаем являются вспышка вирусной инфекции в Сеуле в 2017 году, когда заразились 17 человек, а также полевыми мышами рапсовых полей в 11 штатах Америки.

Стоит отметить, что хантавирусная инфекция может поселиться в человеческом теле не только после употребления в пищу грызунов, существует также вероятность заражения мышиным пометом или мочой – например, когда свежая моча грызунов, помет или гнездовые материалы перемешиваются, крошечные капли, содержащие вирус, попадают в воздух и, попадая в легкие человека, начинают свое черное дело. Также известны случаи заражения после укусов некоторых видов насекомоядных летучих мышей.

Сентябрь 2019 года: команда по контролю за мышами работает в Ганьцзы провинции Сычуань, чтобы исследовать популяцию грызунов и проверить, несут ли они чумные бактерии / Фото: VCG

Чаще всего люди заражаются в теплые и засушливые времена года, когда в большом количестве выходят на прогулки в лес. При этом сами грызуны, являясь носителями вируса, не подвержены его влиянию (не болеют), поэтому продолжают быть переносчиками на протяжении всей жизни либо достаточно длительного её периода

Хантавирус - симптомы

Симптомы хантавируса похожи на симптомы других острых респираторных вирусных заболеваний — это головная боль, слабость и головокружение, кашель, проблемы с пищеварением, рвота. Также хантавирусная инфекция может вызвать истощение, лихорадку, кровотечение, а также повреждение почек.

Инкубационный период хантавируса обычно составляет от семи дней до двух недель, при этом в редких случаях симптомы проявляются всего за четыре дня или в течение двух месяцев.

Доктор-нейрофизиолог Симайя Шейк в Twitter пояснила, что передача хантавируса от человека к человеку является редким явлением.

"Хантавирус впервые появился в 1950-х годах в ходе Корейской войны (река Хантаан). Он распространяется от крыс и мышей. Передача от человека к человеку редка. Для этого были разработаны даже вакцины. Пожалуйста, не стоит паниковать, если вы не собираетесь есть крыс", - написала врач.

Однако ее коллеги возразили, что и коронавирус до последнего был изучен, однако новый штамм появился в результате мутаций, поэтому неизвестно, чего ждать от хантавируса.

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