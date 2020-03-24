Хантавирус: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Грызуны являются переносчиками нового вируса / скриншот

В Китае впервые зафиксирована смерть от хантавируса, который передался человеку от грызунов.

Как сообщает телекомпания China Global Times, в провинции Юньнань зафиксирована смерть мужчины от нового штамма вируса.

Уточняется, что мужчина умер внезапно, явных симптомов ранее у него не было. Погибший ехал в провинцию Шаньдун, где он работал, однако в автобусе у него внезапно остановилось сердце. В транспортном средстве с ним находился еще 31 человек, их срочно обследовали компетентные службы.

После появления информации в китайских СМИ, местные жители заговорили о новой вспышке. Новости с хэштегом "хантавирус" стали популярными в Twitter.

Специалисты в Китае разъяснили, что "хантавирусы - это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами, которые могут вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире". Возбудитель заболевания выделяется с мочой, калом и слюной переносчика, и реже через укус грызуна. По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.

Ранее не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку, поскольку в мире он считается крайне мало изученным.

Об аналогичном вирусе ранее сообщали медики в Чили и Аргентине. Они считают, что заболевание передается вследствие близкого контакта с зараженным, и назвали его Андский вирус.

Напомним, китайский коронавирус, который с декабря свирепствует в мире и уже унес много человеческих жизней, может выживать на поверхностях до 17 дней.

Как ранее сообщалось, новый коронавирус был зафиксирован в Китае, а потом "зараза" распространилась по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса, в ряде государств, в частности и в Украине, введен карантин.