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На Ровенщине сорвавшиеся с лесовоза бревна разбили бус с людьми, есть пострадавшие

11 декабря 2021, 20:55
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Водитель автомобиля ЗиЛ перевозил неправильно закрепленную древесину.

В салоне маршрутки находились 20 пассажиров / rv.npu.gov.ua

В селе Городище Ровенской области произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика, который перевозил лес, в результате есть пострадавшие.

Как рассказали в ГУ НП в Ровенской области, водитель автомобиля ЗиЛ перевозил неправильно закрепленную древесину, в результате чего с прицепа выпала колода и пробила боковое стекло встречного автобуса Богдан сообщением Березно-Богуши.

Кроме того, еще одна незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находились 20 пассажиров.

Отмечается, что в результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний житель Березного, у которого предварительно диагностировали перелом предплечья.

/ rv.npu.gov.ua

Водитель грузовика доставлен в медучреждение, где у него отобрали биологические образцы.

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/ rv.npu.gov.ua

Напомним, на днях в Черниговской области произошло жуткое ДТП с множеством жертв - рейсовая маршрутка столкнулась с фурой.

В результате аварии 11 человек погибли, еще один скончался в машине скорой помощи и еще один – уже в больнице.

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