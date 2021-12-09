У фуры, которая столкнулась с маршруткой, были проблемы с шинами - новые данные о ДТП под Черниговом

В ДТП под Черниговом погибли 13 человек / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

На днях в Черниговской области произошло жуткое ДТП с множеством жертв - рейсовая маршрутка столкнулась с фурой. В результате аварии 11 человек погибли мгновенно, еще один скончался в машине скорой помощи и еще один – уже в больнице. Шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Смертельного ДТП можно было бы избежать.

Дело в том, что техническое состояние фуры имеет ряд проблем. Возможно, именно это сыграло роковую роль для ДТП, передает Obozrevatel со ссылкой на источники.

Рейсовая маршрутка двигалась в направлении областного центра. Навстречу микроавтобусу Mercedes Sprinter ехала фура под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика DAF не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршруткой.

Среди причин, которые могли привести к страшной аварии, следствие рассматривает ненадлежащие состояние дорожного покрытия из-за погодных условий (обледенение), а также техническое состояние автомобилей.

По информации источника издания, уже обнаружены проблемы с колесами фуры.

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"По фуре высота протектора в норме, но есть нарушения. На полуприцепе на первой паре колес - расслоение резины, на третьей – распаровка. Есть дефект и на правом колесе первой пары тягача", – рассказал собеседник.

Собеседник Obozrevatel в полиции, имя которого не называется, убежден: если бы за техническим состоянием авто следили и не экономили, то можно было бы избежать человеческих жертв.

"Много аварий в Украине происходит из-за "лысой резины", а также из-за того, что водители вовремя не переобувают автомобили", – сказал он.

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом. Жертвами аварии стали 13 человек, шесть человек пострадали.

Все люди, которые травмировались во время ДТП в Черниговской области, находятся в больницах в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

Предполагается, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования.

Водитель грузовика был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчину задержали, он находится в специализированной палате под стражей полиции. 8 декабря водителю грузовика DAF сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3. ст. 286 УК Украины). За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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