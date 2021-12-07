УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Жуткое ДТП под Черниговом: 18 погибших и пострадавших

7 декабря 2021, 09:26

На трассе произошло смертельное столкновение маршрутки с грузовиком.

В Черниговской области произошло смертельное ДТП / Facebook/MNS.GOV.UA

В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 10 человек, а еще 8 получили травмы.

На трассе произошло столкновение маршрутки с грузовиком, рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом Чернигов-Сосница", - рассказали спасатели.

Отмечается, что для деблокации от ГСЧС привлечены десять человек и три единицы техники.

/ Facebook/MNS.GOV.UA

Напомним, ранее на Львовщине случилась ужасная трагедия. В ДТП попала целая семья.

Реклама

12-летняя дочь супругов скончалась на места, а родителей госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Читайте такжеСемья с пятью детьми разбилась в ДТП под Николаевом: отец и двое детей погибли сразу

Читайте еще:

viber
новости Чернигова ДТП Черниговская область
Сейчас вы просматриваете новость «Жуткое ДТП под Черниговом: 18 погибших и пострадавших». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал срокиДоллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал сроки В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголяВ Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя Цены на украинских АЗС рекордно рухнулиЦены на украинских АЗС рекордно рухнули День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитваДень Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022
09:26

Жуткое ДТП под Черниговом: 18 погибших и пострадавших

09:26

Много крови и нечеловеческий крик: мусоровоз на глазах у матери раздавил 6-летнюю девочку в НежинеВидео

09:15

К чему снится собака: толкование известных сонников

09:03

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

09:03

После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому - Офис президентаВидео

Реклама
09:00

Немецкий "светофор": чего ждать от новой коалиции в Германии?

08:49

Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколькоВидео

08:26

Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

08:22

Путин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастсямнение

08:06

США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFPВидео

07:56

Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговорыВидео

07:34

В Одессе подростки ради шутки подмешали 14-летней девочке антисептик в колу, она попала в больницуВидео

07:13

Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: новые правила карантинаВидео

07:05

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

06:30

Гороскоп на 2022 год: какие опасности и возможности принесет год ТиграВидео

06:27

Острые заявления и шаг к санкциям: к чему приведут обвинения Лукашенкомнение

06:01

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

05:50

Тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление, – врач

05:41

Эти овощи ни в коем случае нельзя есть сырыми: диетолог озвучила список

05:40

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

Реклама
05:10

Без трусов, без лифчика, без фотошопа: экс-ВИА Гра шокировала фанатов полной обнаженкой

04:50

Зима опоздала: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки похолоданияВидео

03:46

Безысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитник

03:45

Санта Димопулос в прозрачном боди пикантно оголила сочные ягодицы

03:35

С днем ангела Екатерины: поздравления, милые открытки и картинки имениннице

03:30

Украинский спутник отправят в космос в США: известна дата запускаФото

02:54

Как ускорить Wi-Fi на смартфонах Xiaomi: простой и действенный лайфхак

02:43

Ученые назвали самый полезный овощ

01:56

Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииВидео

01:05

Диетолог рассказала, как отметить новогодние праздники без вреда для фигурыВидео

06 декабря, понедельник
23:57

Жена скандального экс-нардепа Лещенко вновь сыграет сет в Москве

23:43

Приносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчасВидео

23:27

Новый год к нам мчится: Минздрав дал важные рекомендации на праздникиВидео

23:01

В Житомире в водоеме нашли мертвыми двух пропавших студентовВидео

22:35

Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед саммитом Байдена и Путина

22:19

На Украину надвигается ледяной "Армагеддон"Видео

22:08

Евровидение-2022: первая страна представила своего участника и песнюВидео

21:36

Киев переходит в "желтую зону": правила работы транспорта и ТРЦ

21:18

Возвращались домой с похорон: в Житомирской области в жутком ДТП погибли отец с сыновьямиВидео

20:37

Появился список сетей АЗС с худшим качеством топлива - СМИВидео

Реклама
20:37

Гороскоп на 2022 год для Льва: невероятное везение, удачное замужество и лучшие дниВидео

20:28

Байден проведет важные переговоры с Зеленским 7 декабряВидео

20:06

Тело пролежало неделю: на Хмельнитчине произошло жуткое убийство 41-летней женщины

19:58

США составили "чертовски агрессивный" пакет санкций против России - CNN

19:47

В Хмельницкой области невестка заколотила до смерти шваброй свекровьВидео

19:36

У королевы Елизаветы II произошло гореВидео

19:35

Зеленский отмечает годовщину создания ВСУ: онлайн-трансляцияВидео

19:28

Леся Никитюк показала себя без белья

19:27

Если завтра войнамнение

19:19

Ляшко сам себя вакцинировалВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять