Жуткое ДТП под Черниговом: 18 погибших и пострадавших

На трассе произошло смертельное столкновение маршрутки с грузовиком.
В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 10 человек, а еще 8 получили травмы.
На трассе произошло столкновение маршрутки с грузовиком, рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом Чернигов-Сосница", - рассказали спасатели.
Отмечается, что для деблокации от ГСЧС привлечены десять человек и три единицы техники.
Напомним, ранее на Львовщине случилась ужасная трагедия. В ДТП попала целая семья.
12-летняя дочь супругов скончалась на места, а родителей госпитализировали в очень тяжелом состоянии.
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