Жуткое ДТП под Черниговом: 18 погибших и пострадавших

В Черниговской области произошло смертельное ДТП / Facebook/MNS.GOV.UA

В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 10 человек, а еще 8 получили травмы.

На трассе произошло столкновение маршрутки с грузовиком, рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом Чернигов-Сосница", - рассказали спасатели.

Отмечается, что для деблокации от ГСЧС привлечены десять человек и три единицы техники.

/ Facebook/MNS.GOV.UA

Напомним, ранее на Львовщине случилась ужасная трагедия. В ДТП попала целая семья.

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12-летняя дочь супругов скончалась на места, а родителей госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

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