Смертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварии

В прокуратуре объяснили, что могло стать причиной ДТП.
Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика и маршрутки, которое произошло сегодня в Черниговской области.
О вероятных причинах аварии рассказал в Facebook руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.
Что могло стать причиной ДТП
Предполагается, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.
"Одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования", - написал он.
Полиция возбудила уголовное дело
Полиция по факту ДТП под Черниговом открыла уголовное производство из-за нарушения правил дорожного движения, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области.
Согласно информации, производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Что известно о состоянии пострадавших
Все люди, которые травмировались во время ДТП в Черниговской области, находятся в больницах в тяжелом состоянии, среди них один ребенок, сообщили в Черниговской ОГА.
"Тринадцать человек погибли, семеро находятся в медицинских заведениях Чернигова: 5 человек - в городской больнице №2, 1 человек - в областной больнице, 1 - в областной детской больнице. Все травмированные - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Родственников пострадавших, которые приехали или приедут из других населенных пунктов, разместят в Черниговской гостинице Придеснянский.
В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в городской больнице №2 и возле морга на улице Пирогова.
Читайте такжеДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертв
Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом с множеством погибших и пострадавших.
Читайте еще:
- Смертельная авария в Харькове: в ДТП на "зебре" погибли люди
- Женщина осталась одна: в ДТП на Львовщине погибли отец и 12-летняя дочь, мать в тяжелом состоянии
- Возвращались домой с похорон: в Житомирской области в жутком ДТП погибли отец с сыновьями