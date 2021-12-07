УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Смертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварии

7 декабря 2021, 13:32
Прослушать новость
Остановить

В прокуратуре объяснили, что могло стать причиной ДТП.

В результате ДТП погибли и пострадали 19 человек / cn.npu.gov.ua

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика и маршрутки, которое произошло сегодня в Черниговской области.

О вероятных причинах аварии рассказал в Facebook руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.

Что могло стать причиной ДТП

Предполагается, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

"Одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования", - написал он.

Полиция возбудила уголовное дело

Полиция по факту ДТП под Черниговом открыла уголовное производство из-за нарушения правил дорожного движения, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области.

Реклама

Согласно информации, производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Что известно о состоянии пострадавших

Все люди, которые травмировались во время ДТП в Черниговской области, находятся в больницах в тяжелом состоянии, среди них один ребенок, сообщили в Черниговской ОГА.

"Тринадцать человек погибли, семеро находятся в медицинских заведениях Чернигова: 5 человек - в городской больнице №2, 1 человек - в областной больнице, 1 - в областной детской больнице. Все травмированные - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Родственников пострадавших, которые приехали или приедут из других населенных пунктов, разместят в Черниговской гостинице Придеснянский.

В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в городской больнице №2 и возле морга на улице Пирогова.

Читайте такжеДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертв

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом с множеством погибших и пострадавших.

Читайте еще:

viber
новости Чернигова ДТП Черниговская область
Сейчас вы просматриваете новость «Смертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал срокиДоллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал сроки Украинцев предупредили о новом курсе доллара: эксперт раскрыл худший сценарийУкраинцев предупредили о новом курсе доллара: эксперт раскрыл худший сценарий Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииДоллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвации Ученые пояснили, полезно ли ездить на велосипедеУченые пояснили, полезно ли ездить на велосипеде Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыСамое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты
13:32

Смертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварии

13:23

Представители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара

13:00

Гороскоп на завтра 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

12:56

В Украине могут увеличить штрафы за долги по коммуналке: подробности

12:54

Кого Байден назначит послом США в Украине: стало известно имя кандидатуры

Реклама
12:53

Ударит мороз, завалит снегом: синоптик рассказала, где и когда ждать ледяной "ад"Видео

12:50

Экономический паспорт украинца: кто получит 620 тысяч от государства и куда их можно потратитьВидео

12:28

Имя, возраст, болезни и группа крови: в Днепре стали выдавать специальные браслеты с QR-кодомВидео

12:15

Подарок на Новый год 2022 для кота: чем порадовать пушистого любимца - идеи презентов

12:11

Экс-Холостяк Макс Михайлюк сбил человека в центре КиеваВидео

12:02

Сумщина собирается перевыполнить план "Большой стройки" на местных дорогах

11:40

ДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертв

11:25

Средняя зарплата в Украине – до 19 тысяч гривен: в Кабмине сделали прогноз на ближайшие 3 годаВидео

11:23

Украину накроет густой туман: в каких областях ухудшится погода

11:22

"Российские ребята уедут в гробах": Резников объяснил, что нужно для отражения удара РФВидео

11:17

51-летняя Ирина Билык показала, как выглядела 30 лет назад

10:38

"Переходите на итальянский": в ресторане в Виннице клиентов якобы отказались обслуживать на украинском

10:24

"Ненавижу украинский": обругавшая таксиста пассажирка извинилась, когда увидела себя в Сети

09:58

Сердце запустилось лишь через 20 минут: украинки в Египте реанимировали утопленникаВидео

09:26

Жуткое ДТП под Черниговом: 11 погибших, много пострадавших

Реклама
09:26

Много крови и нечеловеческий крик: мусоровоз на глазах у матери раздавил 6-летнюю девочку в НежинеВидео

09:15

К чему снится собака: толкование известных сонников

09:03

После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому - Офис президентаВидео

09:03

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

09:00

Немецкий "светофор": чего ждать от новой коалиции в Германии?

08:49

Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколькоВидео

08:26

Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

08:22

Путин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастсямнение

08:06

США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFPВидео

07:56

Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговорыВидео

07:34

В Одессе подростки ради шутки подмешали 14-летней девочке антисептик в колу, она попала в больницуВидео

07:13

Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: новые правила карантинаВидео

07:05

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

06:30

Гороскоп на 2022 год: какие опасности и возможности принесет год ТиграВидео

06:27

Острые заявления и шаг к санкциям: к чему приведут обвинения Лукашенкомнение

06:01

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

05:50

Тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление, – врач

05:41

Эти овощи ни в коем случае нельзя есть сырыми: диетолог озвучила список

05:40

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

05:10

Без трусов, без лифчика, без фотошопа: экс-ВИА Гра шокировала фанатов полной обнаженкой

Реклама
04:50

Зима опоздала: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки похолоданияВидео

03:46

Безысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитник

03:45

Санта Димопулос в прозрачном боди пикантно оголила сочные ягодицы

03:35

С днем ангела Екатерины: поздравления, милые открытки и картинки имениннице

03:30

Украинский спутник отправят в космос в США: известна дата запускаФото

02:54

Как ускорить Wi-Fi на смартфонах Xiaomi: простой и действенный лайфхак

02:43

Ученые назвали самый полезный овощ

01:56

Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииВидео

01:05

Диетолог рассказала, как отметить новогодние праздники без вреда для фигурыВидео

06 декабря, понедельник
23:57

Жена скандального экс-нардепа Лещенко вновь сыграет сет в Москве

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять