ДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертв

В Черниговской области произошло смертельное ДТП / cn.npu.gov.ua

Стали известны новые подробности жуткого ДТП в Черниговской области. В результате погибли 12 человек, а еще 7 получили травмы.

Черниговские спасатели рассказали, что участок трассы, где произошла авария, не считается опасным, там никогда не было концентрации ДТП, пишет Сегодня.

"Поэтому причин может быть две - либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей", - сказано в сообщении.

В полиции журналистам сообщили, что детей среди погибших в ДТП нет.

По информации местных СМИ, маршрутка двигалась в сторону Чернигова, а грузовик в Мену. Водитель фуры остался жив, он находится в больнице.

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Правоохранители все еще не выяснили даже предварительную причину ДТП, но подтвердили, что участок не аварийно опасный.

/ cn.npu.gov.ua

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по участку автодороги перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня-Сновск-Березное и обратно. Движение транспорта будет возобновлено после завершения комплекса следственно-оперативных мер, добавили в полиции.

/ cn.npu.gov.ua

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом с множеством погибших и пострадавших.

/ cn.npu.gov.ua

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