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НАБУ задержало скрывающегося от следствия нардепа от Слуги народа Кузьминых

7 февраля 2022, 13:13

Народного избранника подозревают во взяточничестве. Он игнорировал вызовы следователя.

Сергея Кузьминых задержали / НАБУ

НАБУ и САП задержали народного депутата от Слуги народа Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки.

В пресс-службе Бюро напомнили, что Кузьминых был в розыске, так как скрывался от правоохранителей. Теперь ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

В САП сообщили, что суд будет рассматривать избрание меры пресечения Кузьминых в 15:00 в понедельник, 7 февраля.

Между тем, 28 января журналист Юрий Бутусов сообщил, что детективы НАБУ задержали народного депутата от Слуги народа Сергея Кузьминых при получении денег, которые копы считают взяткой.

Позже это подтвердили в пресс-службе НАБУ и заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн.

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По данным следствия, нардеп получил деньги за помощь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепу сообщение о подозрении.

В НАБУ добавили, что Кузьминых игнорирует вызовы к следователю.

Напомним, 3 февраля НАБУ объявило в розыск Кузьминых из-за систематической неявки на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов.

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