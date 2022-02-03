Скрылся от следствия: скандального "слугу" Кузьминых объявили в розыск

Правоохранители задержали Сергея Кузьминых во время получения взятки в 558 тыс. грн.
Народного депутата от фракции партии Слуга народа Сергея Кузьминых объявили в розыск.
Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает его в получении взятки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте НАБУ.
Кузьминых, разоблачили при получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, напомнили в НАБУ.
"Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ", - отмечают в Бюро.
При этом, на сайте ведомства в четверг также была обнародована повестка о вызове Кузьминых на допрос на 10:00 7 февраля.
Дело Кузьминых
28 января правоохранители задержали Кузьминых во время получения взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
2 февраля, Кузьминых попросил временно исключить его из состава фракции Слуга народа с возможностью возвращения, если будет доказана его невиновность.
Читайте еще: