Скрылся от следствия: скандального "слугу" Кузьминых объявили в розыск

Сергей Кузьминых / УНИАН

Народного депутата от фракции партии Слуга народа Сергея Кузьминых объявили в розыск.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает его в получении взятки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте НАБУ.

Кузьминых, разоблачили при получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, напомнили в НАБУ.

"Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ", - отмечают в Бюро.

При этом, на сайте ведомства в четверг также была обнародована повестка о вызове Кузьминых на допрос на 10:00 7 февраля.

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Дело Кузьминых

28 января правоохранители задержали Кузьминых во время получения взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

2 февраля, Кузьминых попросил временно исключить его из состава фракции Слуга народа с возможностью возвращения, если будет доказана его невиновность.

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