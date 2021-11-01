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"Начался ад": бойцы ВСУ рассказали, как зашли в Старомарьевку в "серой зоне"

1 ноября 2021, 10:42

Враг в панике открыл огонь - артиллерия разбивала дома мирных жителей.

Враг обстрелял Старомарьевку / ОТУ "Схід"

Украинские военные обеспечили заход в село Старомарьевка Донецкой области (серая зона в районе ООС) представителей Мирненской военно-гражданской администрации для оказания гуманитарной помощи мирным жителям.

Как говорится в материале ТСН, у людей, живущих в населенном пункте, российские и так называемые "ДНРовские" паспорта, на номерах их автомобилей три буквы "ДНР".

Журналисты рассказали, что Старомарьевка живет двойной жизнью. По словам журналиста, здесь сложно найти того, кто готов говорить на камеру. Но за показательной агрессией скрывается страх. Местные извиняются за оскорбительные слова, как только выключается микрофон.

"Ты не знаешь, что это такое, с мешком на голове попасть на подвал", — сдержанно объясняют они журналисту.

Глава Мирненской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин зашел в Старомарьевку, когда местные попросили помочь запастись углем на зиму. Его гуманитарный визит на неконтролируемый берег Кальмиуса российская пропаганда назвала "украинским наступлением на ДНР".

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Военные контролировали периметр села во время встречи с местными жителями. Украинский флаг и несколько бойцов в форме с трезубцем на сельской улице настолько испугали боевиков, что они выкатили тяжелые гаубицы и начали бить по правому берегу Кальмиуса из запрещенных калибров. Но вместо военных укреплений, вражеская артиллерия разбивала дома мирных жителей.

"Начался ад", - добавил Веселкин.

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Ранее сообщалось. что украинские военные вернули контроль над населенным пунктом Старомарьевка в Донецкой области, который находится в "серой" зоне линии соприкосновения.

Сообщается, что вечером 25 октября украинские военные вошли в этот населенный пункт и закрепили там свои позиции.

Позднее штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о заходе украинских военнослужащих в село Старомарьевка, расположенное на временно оккупированных территориях Донецкой области.

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