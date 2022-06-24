Нардеп Деркач был завербован разведкой РФ: помогал в захвате Украины - СБУ

Нардеп Андрей Деркач помогал в захвате Украины / wikipedia.org, npr.org

Российская разведка завербовала украинского народного депутата Андрея Деркача. Он курировал создание частных охранных фирм в разных областях, которые далее использовались для попытки быстрого захвата Украины. Об этом сообщает СБУ.

Деркач входил в состав агентурной сети, помогавшей в захвате Украины. СБУ нейтрализовала сеть в начале войне, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.

"Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ России с позывным "Ветеран", был связистом и финансовым курьером между спецслужбами России и Деркачем", - заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Колесников "дал много интересных показаний" украинским правоохранителям. Он сообщил, что Деркача завербовали еще в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство российской разведки - начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

СБУ разоблачила агентурную сеть, работавшую на РФ / СБУ

"Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача", - добавил Дехтяренко.

По данным Колесникова, частные охранные предприятия должны были обеспечить прохождение техники через города, которые "сдавались", садиться на машины с российскими флагами, а также обеспечивать мирный вход в города.

Россия планировала использовать две бригады спецназа и силы спецопераций при захвате Киева. Эти бригады должны были зайти в столицу с территории Беларуси. Планировалось, что враг захватит Правительственный квартал и соберет вече в Верховной Раде. Ожидалось, что вече проголосует за создание нового правительства.

По данным СБУ, в отношении нардепа Деркача начали досудебное расследование. Что касается Колесникова, то суд объявил ему приговор за госизмену.

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Ранее сообщалось, что российские войска смогли быстро захватить Херсонскую область, потому что им помогал помощник начальника Херсонского УСБУ Игорь Садохин. Предатель Садохин также был начальником Антитеррористического центра. Он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации.

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