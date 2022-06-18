Оккупанты быстро захватили Херсонщину: сотрудник СБУ передал им сетку минных полей - облсовет

Херсонскую область "сдал" сотрудник СБУ / Wikipedia, общественное

Рашисты смогли быстро захватить Херсонскую область, потому что им помогал помощник начальника Херсонского УСБУ Игорь Садохин. Об этом заявил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко, сообщает Укринформ.

Предатель Садохин также был начальником Антитеррористического центра. Он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации.

"Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, Президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - сказал Александр Самойленко.

По его данным, территориальная оборона в области была на стадии создания, поэтому в первые дни войны они не смогла выполнить активных функций.

"Те здания, которые общины передали для обустройства пунктов территориальной обороны, еще не были подготовлены для размещения подразделений. Поэтому, откровенно говоря, территориальная оборона была не совсем готовой", - добавил Самойленко.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская власть не может ответить на вопрос, почему же русским войскам удалось так быстро оккупировать юг страны. Виновных в этом будут искать после войны.

Ранее стало известно, что Вооруженные Силы Украины уже находятся неподалеку от захваченного российскими захватчиками Херсона. В городе уже слышен грохот боев.

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