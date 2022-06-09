УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Виновных в оккупации юга Украины будут искать после войны - Данилов

9 июня 2022, 11:59

Вопрос оккупации юга Украины обсуждали на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Данилов, Херсон
Кто виноват в оккупации юга / УНИАН, общественное

Украинские власти не могут ответить на вопрос, почему же российским войскам удалось так быстро оккупировать юг страны. Виновных в этом будут искать после войны. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Радио Свобода.

Он заявил, что это довольно сложный вопрос и его обсуждали на заседании СНБО. Тогда поднимался вопрос об оккупации Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

"На сегодняшний день окончательного ответа нет. Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы обязательно получим ответ о том, почему так произошло и кто принимал те или иные решения", - сказал Алексей Данилов.

Сейчас украинские власти вместе с армией работают над освобождением страны от рашистов и победой. Это является первоочередной задачей, поэтому пока власть не будет терять время на поиск виновных.

"Сейчас война и сейчас приоритет – отвечать врагу на войну. Конечно, сейчас можно перейти в эту часть (поиска виновных в оккупации юга – Главред), но потом начнутся обвинения и политические процессы. А вопрос сейчас поставлен на определенную паузу, потому что нам надо побороть врага. И здесь мы должны быть едины", – добавил Данилов.

Читайте такжеПочему ВСУ не идут в контрнаступление: Зеленский назвал причину

Ранее сообщалось, что Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Однако пока неизвестно, куда именно движутся отведенные российские силы.

Также ранее советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что после ударов украинской артиллерии русские войска отошли с севера Харьковской области. По словам Арестовича, украинские бойцы нанесли ряд очень точных ударов по российским войскам по всему фронту.

Впоследствии стало известно, что Вооруженные Силы Украины уже находятся неподалеку от захваченного российскими захватчиками Херсона. В городе уже слышен грохот боев.

Смотрите онлайн новости Херсона

Другие новости:

война в Украине оккупация российское вторжение Алексей Данилов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 10 июня 2022: Ракам – опасные интриги, Девам – важные встречи, Скорпионам – зависть

12:50

Война будет более жестокая: генерал-разведчик объяснил, почему Украине не стоит бить по территории РФВидео

12:37

Муж Лорак показал, как танцует и бесится их общая дочь София

12:33

Сожгли девять русских танков: офицер ВСУ рассказал о неравном победном бою под ИзюмомВидео

12:20

Потеряла мужа и сына: солистка "Лисапетного батальона" рассказала, как пережила трагедиюВидео

Реклама
11:59

Виновных в оккупации юга Украины будут искать после войны - ДаниловВидео

11:47

В Чернигове премьера Джонсона "сделали" казаком Чупрыной: яркие фото

11:47

Схожая история, или Почему Словакия помогает Украине оружиеммнение

11:30

Рашисты бежали в панике: украинские артиллеристы мощно накрыли войска, которые хотели зайти с флангаФотоВидео

11:22

"В вопросе языка мне все равно": Дорн озвучил свою позицию

11:21

"Деды" Джонни Депп и Эштон Катчер воевали: в "ЛНР" боевики опозорились с фото "ветеранов-героев"

11:03

На оккупированной части Луганщины горит база "вагнеровцев" – журналистВидео

10:57

Еще один украинский актер пополнил ряды ВСУ

10:53

Россиянам не удастся удержать Юг: бывший министр обороны Украины объяснил, почему

10:45

Германия не передаст Украине тяжелое оружие до зимы - ZeitВидео

10:25

В Харькове из-за обстрелов вспыхнули масштабные пожары: два человека погиблиФотоВидео

10:25

"Выбрал не Европу, а Украину": Роднянский оценил развод сына с россиянкой Студилиной

10:02

Польша передала Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники - ДудаВидео

09:42

Тарифы на коммуналку зимой не вырастут: Шмыгаль рассказал об отопительном сезонеВидео

09:33

"Разве с Гитлером так говорили?": Дуда разнес Шольца и Макрона за звонки ПутинуВидео

Реклама
09:17

Налетят мощные грозы и сильный ливень: синоптики назвали дату, когда Украину атакует циклонВидео

09:17

Российский корабль идет ко дну: почему Путина начали бросать своимнение

09:04

США передали Украине новую партию мощных гаубиц М777Видео

08:38

800 погибших и 400 раненых: одна из мотострелковых бригад РФ почти полностью полегла в УкраинеВидео

08:34

Гороскоп на сегодня 9 июня 2022: Львам – неприятный выбор, Скорпионам – исполнение мечты, Стрельцам – вещие сныВидео

08:19

День друзей 2022: милые картинки и открытки, поздравления с дружбой

08:13

Позиции ВСУ в Северодонецке рашисты пытаются обойти с фланга: штурм города продолжается - ISWВидео

07:55

Оккупанты штурмуют на 3 направлениях, ВСУ отбросили врага возле Северодонецка – ГенштабВидео

07:09

Украинские воины уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов на Херсонщине: 30 оккупантов ушли в адВидео

06:42

Скандальные показания Медведчука – астролог рассказал, посадят ли Порошенко

06:28

"В городе слышен грохот боев": ВСУ уже под Херсоном – АрестовичВидео

06:24

В кремлевском доме престарелых уже рвутся панталоны: почему запахло поражением Россиимнение

05:12

Восхитительно вкусные томатные оладья за 10 минут: простой рецептВидео

05:10

Войска РФ застряли на границе Херсонщины и Николаевщины: угрозы захвата Одессы нет – ЖдановВидео

04:44

48-летняя Хайди Клум понежилась на солнце в крошечном черном бикини

04:31

Последствия войны: Ляшко предупредил о проблемах с онкологией

04:24

Надежда Мейхер поддразнила поклонников прогулкой без белья

04:05

"А без американских брендов никак?": Волочкову распекли за бомжеватый образ

03:43

Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине

03:31

"Отрыжка ельцинской эпохи": про Аллу Пугачеву сняли фильм в пропагандистском стиле

Реклама
02:39

Андрей Макаревич высмеял русских военных: "Раз думать не умеете - займитесь хотя бы чистописанием"

02:34

"Мало псов режима и коллаборантов": военный эксперт объяснил, почему русские не удержат захваченное

01:32

Западное вооружение изменит ход войны: эксперт указал месяц, когда армию РФ выгонят из УкраиныВидео

00:51

Приметы на 9 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

08 июня, среда
23:52

Сборная Украины обыграла Ирландию на старте Лиги нацийВидео

23:45

Милла Йовович обратилась к украинцам со словами поддержки: "Мы видим вас, мы молимся за вас"Видео

23:36

"Они веят в победу": Зеленский рассказал, чем помочь беженцам из Украины

23:17

В Северодонецке решается судьба Донбасса – ЗеленскийВидео

23:07

Зеленский назвал главную ошибку РоссииВидео

23:06

Даша Квиткова покрыла тело патриотическими татуировками

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять