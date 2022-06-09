Виновных в оккупации юга Украины будут искать после войны - Данилов

Кто виноват в оккупации юга / УНИАН, общественное

Украинские власти не могут ответить на вопрос, почему же российским войскам удалось так быстро оккупировать юг страны. Виновных в этом будут искать после войны. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Радио Свобода.

Он заявил, что это довольно сложный вопрос и его обсуждали на заседании СНБО. Тогда поднимался вопрос об оккупации Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

"На сегодняшний день окончательного ответа нет. Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы обязательно получим ответ о том, почему так произошло и кто принимал те или иные решения", - сказал Алексей Данилов.

Сейчас украинские власти вместе с армией работают над освобождением страны от рашистов и победой. Это является первоочередной задачей, поэтому пока власть не будет терять время на поиск виновных.

"Сейчас война и сейчас приоритет – отвечать врагу на войну. Конечно, сейчас можно перейти в эту часть (поиска виновных в оккупации юга – Главред), но потом начнутся обвинения и политические процессы. А вопрос сейчас поставлен на определенную паузу, потому что нам надо побороть врага. И здесь мы должны быть едины", – добавил Данилов.

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Ранее сообщалось, что Россия начала отводить свои войска из части Запорожской области. Однако пока неизвестно, куда именно движутся отведенные российские силы.

Также ранее советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что после ударов украинской артиллерии русские войска отошли с севера Харьковской области. По словам Арестовича, украинские бойцы нанесли ряд очень точных ударов по российским войскам по всему фронту.

Впоследствии стало известно, что Вооруженные Силы Украины уже находятся неподалеку от захваченного российскими захватчиками Херсона. В городе уже слышен грохот боев.

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