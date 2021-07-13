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"Наркотический" скандал со "слугой народа": Брагару вернули водительские права

13 июля 2021, 07:38
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Нардеп Евгений Брагар получил отрицательный тест на наркотики в государственной медицинской лаборатории.

Брагару вернули водительское удостоверение / facebook.com/yvbragar

Народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар, которого недавно заподозрили в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, заявил, что ему вернули водительское удостоверение.

В субботу, 10 июля, нардеп получил отрицательный тест на наркотики в государственной медицинской лаборатории. А уже в понедельник он забрал свои водительские права, сообщил Брагар на своей странице в Facebook.

"Эпопея с обвинениями в наркомании за рулем уже официально завершена. И все же по итогам этой истории остались определенные вопросы. Первый из них, почему так сильно была затянута процедура уведомления о результатах теста. Кулуарно об отрицательном результате мне стало известно еще 4 июля, но при том еще почти неделю тянули с официальным заключением", - написал Брагар.

"Я считаю, что это связано с желанием ряда лиц затянуть этот процесс и завершить историю "по-тихому", не вредя "чести мундира", - добавил народный избранник.

facebook.com/yvbragar
facebook.com/yvbragar

Он также обвинил патрульных в превышении служебных полномочий и вымогательстве взятки.

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"По итогу моих заявлений в ГБР (Госбюро расследований, - ред.) было зарегистрировано производство в отношении двух патрульных. Надеюсь они больше никогда не будут "кошмарить" и требовать взятки на дороге", - резюмировал Брагар.

"Наркотический" скандал с Брагаром - о чем ранее писал Главред:

В ночь на воскресенье, 4 июля, полицейские в Киеве остановили автомобиль, за рулем которого находился народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар.

Правоохранители заподозрили, что народный избранник управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Причиной остановки стало то, что у авто Брагара Toyota Camry не освещался номерной знак. После подозрений копы предложили нардепу проехать для сдачи анализа на наличие наркотиков в крови.

При этом полицейские забрали у "слуги народа" водительское удостоверение и выдали ему временное разрешение на вождение автомобилем.

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