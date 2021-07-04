Скандального нардепа от Слуги народа заподозрили в пьяном вождении

Нардепа Евгения Брагара заподозрили в пьяном вождении / УНН

В Киеве в ночь на воскресенье, 4 июля, полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар.

Правоохранители заподозрили, что народный избранник управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщает PavlovskyNEWS.

Причиной остановки стало то, что у авто Брагара Toyota Camry не освещался номерной знак. После подозрений копы предложили нардепу Брагару проехать для сдачи анализа на наличие наркотиков в крови.

При этом полицейские забрали у "слуги народа" водительское удостоверение и выдали ему временное разрешение на вождение автомобилем.

Патрульные заподозрили Брагара в употреблении наркотиков и отправили сдавать тест, изъяв права. Результат будет через 7 дней.

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Нардеп в своем Facebook сообщил, что параллельно сдал тест в частной клинике, который не выявил запрещённых веществ в крови.

Брагар уже написал заявление на полицейских и сообщил, что патрульные требовали у него взятку с выключенной боди-камерой.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".