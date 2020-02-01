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"Бабуля в минусе": Брагару предложили уступить собаке место в Раде после дикого совета пенсионерке

1 февраля 2020, 16:33

Евгений Брагар заявил, что еще не научился отвечать на острые вопросы.

Евгений Брагар
Евгений Брагар / @yvbragar

Народный депутат от партии Слуга народа Евгений Брагар пояснил свой совет пожилой женщине с маленькой пенсией, которой он предложил продать собаку для того, чтобы расплатиться за коммуналку.

Он подчеркнул, что сам - новое лицо в политике и еще не научился отвечать на острые вопросы.

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - написал Брагар в Facebook.

"Слуга народа" пояснил, что давая совет пенсионерке имел в виду случаи несправедливости, когда люди, ведущие роскошный способ жизни, пользуются субсидиями.

"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается", - добавил оскандалившийся нардеп.

Пользователи в Facebook критически оценили извинения Брагара:

"Евгений, но конкретно в этом случае когда было сказано что никто больше не прописан, что живёт одна, другого имущества нет никакого и что пенсия 1950 а платёжка 2057, говорить пенсионерке чтобы продала собаку и рассплатилась с долгами, это как-то не то что бездумно а жестоко. А если бы собаки небыло, что тогда, почку продать посоветовали или что дальше, я не пойму. Что это за совет от избранника возможно этой же бабушки, продать собаку чтобы рассплатится с долгами", "Вы знаете, серое вещество которое у вас находится в черепной коробке - дано что б им пользоваться, а не чтоб оно там только место занимало. Может до того как открывать рот, подумать хоть пару секунд, а потом уже изрекать?", "Ну очень "дорогой" наш народный депутат Евгений Брагар ! Купите у меня собачку , элитную, продам недорого, как для вашей депутатской зп, сущие копейки, а мне хватит и коммуналку оплатить и пожить, как белый человек. Вам бы самому уволиться после такого гребаного стыда, а лучше застрелиться, но чести не имеете, поэтому куда уж вам до благородных поступков. Когда язык длиннее других органов, это беда, телепается и выдает такие перлы, что стыдно всем остальным. ГМО вы, а не депутат", "А ви, коли вирішуєте йти в законодавчу владу, хоч якийсь лікнеп проходите?? Трускавець , видно, не допоміг... Як на мене, то собака ( ще й породиста) , була б не гіршим представником в парламенті", "Как за один день, из борца с ксенофобией, превратиться в менялу собак на газ" Е.Брагар! Пример моментальной кармы, я считаю!", "Зачем по телевизорах ходить? Тренируйся на кошках. Ой, на собаках...", "Чесно кажучи, треба ініціювати акцію і 30 травня подарувати вАМ упаковку презервативів, такі як вИ не повинні розмножуватися", "А если тебя продать хотя бы по частям, хватит дольше чем если продать собаку? Я сомневаюсь", - ответили Брагару в Facebook.

Напомним, ранее Брагар прокомментировал скандал вокруг водителя автобуса, который отказался выключить российский сериал в салоне и высадил на дороге волонтершу Ярину Чорногуз и ее подругу. При этом Брагар пообещал обратиться в полицию с заявлением на девушек-волонтеров.

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