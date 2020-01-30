Скандал с фильмом РФ в автобусе: "слуга народа" ответил "порохоботам"

Евгений Брагар / @yvbragar

Скандал вокруг водителя автобуса, который отказался выключить российский сериал в салоне и высадил на дороге волонтершу Ярину Чорногуз и ее подругу, получил продолжение.

Народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар пообещал обратиться в полицию с заявлением на девушек-волонтеров.

"Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус. Эта ситуация лишний раз доказывает существование в нашем государстве непринятия позиции других людей и культурной нетерпимости. Меня, как народного депутата, обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса", – написал он в Facebook.

Он считает, что водитель своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами, а призывы пассажирок "русская речь не должна звучать в Украине" – являются неприемлемыми и дискриминирущими.

Отметим, что заявление "слуги народа" прокомментировала участница скандала Ярина Чорногуз.

Читайте также"Убийцы, идите на х*р": в автобусе разгорелся скандал из-за сериала оккупантов"У меня нет силы комментировать этот маразм, мне просто интересно, доеду я в свою ротацию или нет. Или вместо нее поеду под арест. Или это уже обыденная практика для военных добровольцев в нашей стране, я так понимаю? И дадут ли мне различные ньюзваны, зеленые слуги, боты возможность наконец немного отойти от этого информационного шума. Я буду очень благодарна вам за общение с этим эпигоном правозащиты достоинства, потому что хотела бы сконцентрироваться немного на других вещах, которые произошли в моей жизни", – написала она в Facebook.

В свою очередь народный депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич подчеркнула, что статья 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко говорит, что услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.

"Если водитель считает трансляцию сериала "услугой", то должен позаботиться о том, чтобы эта "услуга" была предоставлена на украинском языке", - отмечает нардеп.

Кроме того, согласно Закону Украины "О кинематографии", для публичного показа фильмов (а показ в транспорте является именно публичным показом) необходимо получать государственное удостоверение на право распространения и демонстрации фильма в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

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На замечания уже отреагировал Брагар и подчеркнул, что украинское законодательство не регламентирует, демонстрацию фильмов в транспорте.

"Учитывая, что профессиональная деятельность компании-перевозчика не является кинематографической, можно прийти к выводу, что в автобусе не было публичного показа", - указал он.

Нардеп добавил, что точку в разгоревшемся конфликте должны поставить правоохранители.

"Не вам меня учить правоведению, уважаемые порохоботы", - резюмировал Брагар.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Буковине чиновница оскорбила ветерана АТО.