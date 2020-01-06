"Стерва, свинота": на Буковине чиновница оскорбила ветерана АТО

На Буковине чиновница оскорбила ветерана АТО

Специалист Службы по делам детей Заставневской райгосадминистрации Черновицкой области Янина Сметанюк заявила участнику АТО, что такие как он "убивали детей на Донбассе".

Как рассказала в Facebook Валентина Радчук, спор произошел между Сметанюк ветераном АТО Владимиром Леошко.

Он напомнил, что недавно полиция задерживала Сметанюк за рулем в состоянии опьянения.

В ответ сотрудница РГА написала "такой как ты убивал детей на Донбассе".

На сообщение о диком высказывании сотрудницы Заставневской райгосадминистрации отреагировали пользователи в Сети:

"Ганьба! Де вона виросла і де живе? Така і матір свою продасть за шматок гнилої ковбаси", "Стерво", "Цитадель московського патрахату", "Свинота", "Да таких дур є багато, вибачте бо іншого слова не можу підібрати, а вона сама не хоче туди на війну, де гинуть наші хлопці", "Як ця людина взагалі після всього сказаного може залишатися працівником РДА.Питання до керівництва ,але атовці повинні тримати на контролі", "Тварина", "Сука", - прокомментировали скандал пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве маршрутчик унизил ветерана АТО.