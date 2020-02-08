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"Продай собаку – оплати коммуналку": "слуга народа" Брагар продинамил пенсионерку из Аджамки

8 февраля 2020, 14:37

Евгений Брагар так и не приехал в Аджамку и не отвечал на телефонные звонки.

Евгений Брагар
Евгений Брагар / @yvbragar

Народный депутат от фракции Слуга народа Евгений Брагар, который в прямом телеэфире предложил позвонившей пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг, так и не приехал на обещанную встречу с пожилой женщиной.

Как пишет Суспильне, утром депутата в родном селе пенсионерки Любови Колючей Аджамке в Кропивницком районе ждали местные жители.

Собравшиеся в руках держали плакаты с надписями: "Продай слугу – купи собаку", "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку", "Где 4000$ для учителей".

Читайте также"Дожились, бл*дь": в Слуге народа оценили совет Брагара продать собаку для оплаты коммуналкиОтмечается, что 8 февраля в 10.00 в Доме культуры должен был выступить Брагар. Впрочем, депутат не приехал и не отвечал на телефонные звонки.

Как сообщают местные СМИ, несмотря на то, что Брагар не выполнил своего обещания и не приехал на встречу, местные жители собрались на встречу. При этом сельский голова Аджамки обратилась к людям, чтобы они предоставили документы, которые докажут, что газопровод разводили к своим домам за свой счет, а также сообщила о планах обратиться в парламент для отмены платы за распределение газа.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку.

После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

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В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

коммуналка Слуга народа Кропивницкий Евгений Брагар
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