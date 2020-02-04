"Собачий" скандал с коммуналкой: у Зеленского подключили Кабмин и провели ревизию

Любовь Колючая / cbn.com.ua

В домохозяйстве пенсионерки их Кировоградской области Любови Колючей, которой народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар предложил расплачиваться за коммуналку, продав собаку, потребляют много газа, заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Ее домохозяйство потребляет больше газа, чем утепленные дома и дома, оснащенные эффективными котлами", - подчеркнула она в эфире ток-шоу Свобода слова.

Ковалив подчеркнула, что для оценки ситуации с платежками домохозяйства Колючей подключали Кабмин.

"По информации, которую предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3 500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги, которые включают и газ, и электричество", - добавила замглавы ОП.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку.

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После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".