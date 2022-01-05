Натравил полицию и имитировал задержание: на Запорожье парень оригинально сделал предложение любимой

На Запорожье парень оригинально сделал предложение любимой / скрин с видео, коллаж Главред

В Мелитополе в Запорожской области парень имитировал задержание полицейскими своей любимой девушки, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.

Видео оригинального признания опубликовали на канале "Украина в шоке"в Telegram.

Как видно из видео, девушка приехала на автомобиле к воротам частного дома.

Сразу после этого позади автомобиля остановился белый микроавтобус. Из него выбежали люди в масках и жилетах с надписью "полиция", которые держали в руках муляжи пистолетов.

Псевдополицейские имитировали задержание девушки и парня. Они положили девушку на капот автомобиля. В этот момент вышел ее парень, встал на одно колено и сделал предложение.

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Девушка, несмотря на шок от происходившего, на предложение согласилась.

Напомним, ранее на Запорожье пожарный сделал своей любимой оригинальное предложение руки и сердца. Под вой сирены пожарного автомобиля, с большим букетом роз и на одном колене мужчина предложил своей девушке стать его женой.

Также ранее Юрий Горбунов признался, как делал предложение руки и сердца Кати Осадчей. Он рассказал, что предложение делал в Одессе, и для него это было очень сложно.

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